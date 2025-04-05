Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – ЛНЗ – 1:0. Первая победа Кучера. Видео гола и обзор матча
Премьер-лига
Черноморец
05.04.2025 15:30 – FT 1 : 0
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 05 апреля 2025, 19:14
1989
0

Черноморец – ЛНЗ – 1:0. Первая победа Кучера. Видео гола и обзор матча

5 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ

05 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 05 апреля 2025, 19:14
1989
0
Черноморец – ЛНЗ – 1:0. Первая победа Кучера. Видео гола и обзор матча
УПЛ

5 апреля прошел поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Черноморец» и ЛНЗ.

Местом проведения матча стал стадион «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась в 15:30 по киевскому времени.

Обслуживал поединок арбитр Задиран Сергей из Киевской области.

Минимальную победу во встрече одержал одесский «Черноморец» - 1:0. Единственный мяч в поединке забил Евгений Скиба, на 18-й минуте замкнув передачу Ярослав Ракицкого.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 5 апреля

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:0

Гол: Скиба, 18

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Скиба (Черноморец).
По теме:
Ярослав КИСИЛЬ: «Дисциплиной победили класс игроков ЛНЗ»
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Юрий МАКСИМОВ: «Не знаю, что происходит. Мяч не лезет в ворота»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ видео голов и обзор Александр Кучер Евгений Скиба
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо определился, кого будет тренировать. Он покинет Байер
Футбол | 05 апреля 2025, 21:29 0
Хаби Алонсо определился, кого будет тренировать. Он покинет Байер
Хаби Алонсо определился, кого будет тренировать. Он покинет Байер

Испанец хочет тренировать «Реал»

В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
Футбол | 04 апреля 2025, 20:54 8
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию

Украинки одержали минимальную победу в матче Лиги наций

Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины
Футбол | 05.04.2025, 01:17
Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины
Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины
Де Дзерби близок к краху в Марселе: спад в результатах и мятеж футболистов
Футбол | 05.04.2025, 17:00
Де Дзерби близок к краху в Марселе: спад в результатах и мятеж футболистов
Де Дзерби близок к краху в Марселе: спад в результатах и мятеж футболистов
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
Футбол | 05.04.2025, 08:30
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 3
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 2
Футбол
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 1
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 2
Бокс
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем