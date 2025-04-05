Черноморец – ЛНЗ – 1:0. Первая победа Кучера. Видео гола и обзор матча

5 апреля прошел поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Черноморец» и ЛНЗ.

Местом проведения матча стал стадион «Черноморец» в Одессе.

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Игра началась в 15:30 по киевскому времени.

Обслуживал поединок арбитр Задиран Сергей из Киевской области.

Минимальную победу во встрече одержал одесский «Черноморец» - 1:0. Единственный мяч в поединке забил Евгений Скиба, на 18-й минуте замкнув передачу Ярослав Ракицкого.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 5 апреля

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:0

Гол: Скиба, 18