Черноморец – ЛНЗ – 1:0. Первая победа Кучера. Видео гола и обзор матча
5 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ
5 апреля прошел поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Черноморец» и ЛНЗ.
Местом проведения матча стал стадион «Черноморец» в Одессе.
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Игра началась в 15:30 по киевскому времени.
Обслуживал поединок арбитр Задиран Сергей из Киевской области.
Минимальную победу во встрече одержал одесский «Черноморец» - 1:0. Единственный мяч в поединке забил Евгений Скиба, на 18-й минуте замкнув передачу Ярослав Ракицкого.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 5 апреля
«Черноморец» – ЛНЗ – 1:0
Гол: Скиба, 18
События матча
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