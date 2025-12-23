ЛНЗ близок к подписанию нападающего. Это не Фабрис Тамба

Черкасский ЛНЗ не усилится сенегальским нападающим «Шкендии» Фабрисом Тамбой. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, футболист клуба из Северной Македонии в Украинскую Премьер-лигу не перейдет. При этом, черкасский клуб близок к соглашению с другим форвардом.

После 16 туров чемпионата Украины ЛНЗ идет первым в турнирной таблице, имея в своем активе 35 баллов и опережая «Шахтер» с аналогичным количеством очков благодаря победе в очной встрече.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ намерен подписать нападающего из УПЛ.