ЛНЗ намерен подписать нападающего из УПЛ. В клубе подтвердили интерес

Генералный директор ЛНЗ Василий Каюк подтвердил интерес черкасского клуба к нападающему «Руха» Бабукарру Фаалу:

– В последние недели было много спекуляций о Бабукаре Фаале из «Руха». Но уже появилась новая информация, что в ЛНЗ он не перейдет. Можете рассказать об этой истории? Действительно ли интересовались и действительно ли переход сорвался? И если это правда, то почему?

– Фаал находится в сфере наших интересов. Но не могу сказать, что что-то сорвалось – потому что никаких переговоров по поводу него не было. У нас есть шорт-лист игроков, которые нас интересуют на некоторые позиции, а потом мы выбираем.

В прессе были слухи, что мы согласовали контракт, согласовали сумму трансфера – это неправда. Я в клубе согласовываю финансовые условия с игроками и клубами, но лично я о Фаале ни с кем не говорил. И с Фаалом тоже.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника.