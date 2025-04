Эспаньол повторил свое достижение 12-летней давности в Ла Лиге

Очередной матч чемпионата Испании между Райо Вальекано и Эспаньолом закончился крупной победой гостей (0:4).

В последний раз Эспаньол побеждал в Ла Лиге с разницей в 4 мяча еще в феврале 2013 года, когда с таким же счетом был обыгран Атлетик из Бильбао.

В 21 веке Эспаньол лишь в третий раз в чемпионате побеждает на выезде с разницей в 4 гола.

4 - Espanyol have won a @LaLigaEN match by four goals for the first time since February 2013 against Athletic Club (4-0), making it just their third four-goal margin win away from home in the competition in the 21st century.



