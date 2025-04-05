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  4. Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Испания
05 апреля 2025, 04:24 |
283
0

Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала

Лука похвалил Франа Гарсию

05 апреля 2025, 04:24 |
283
0
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Перед этим матчем легенда «Реала» Лука Модрич посоветовал наставнику Карло Анчелотти выпустить в стартовом составе 19-летнего вратаря Франа Гонсалеса.

«Мистер, он более чем готов сыграть против »Валенсии», – сказал Модрич итальянскому тренеру.

Однако, украинский вратарь Андрей Лунин попал в заявку на этот матч и должен выйти в стартовом составе.

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Валенсия Фран Гарсия
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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