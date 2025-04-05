Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Лука похвалил Франа Гарсию
5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Валенсия».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Перед этим матчем легенда «Реала» Лука Модрич посоветовал наставнику Карло Анчелотти выпустить в стартовом составе 19-летнего вратаря Франа Гонсалеса.
«Мистер, он более чем готов сыграть против »Валенсии», – сказал Модрич итальянскому тренеру.
Однако, украинский вратарь Андрей Лунин попал в заявку на этот матч и должен выйти в стартовом составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь рассказал, как перешел из «Динамо» в «Аль-Шабаб»
Вице-президент Юрий Коротун рассказал о целях «Металлиста 1925»