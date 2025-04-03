ATP03 апреля 2025, 17:46 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:49
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Уайлд-кард розданы. Вавринка и Гаске сыграют на Мастерсе в Монте-Карло
Организаторы первого грунтового Мастерса сезона раздали уайлд-кард
03 апреля 2025, 17:46 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:49
39
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Организаторы грунтового турнира категории Мастерс в Монте-Карло, Монако, определили обладателей уайлд-кард на турнир нынешнего сезона.
По решению организаторов на первом в сезоне грунтовом Мастерсе сыграют:
- Финалист Мастерса в Монте-Карло 2007 года в парном разряде и чемпион Ролан Гаррос 2004 в миксте Ришар Гаске,
- ЧемпионМастерса в Монте-Карло 2014 года и трехкратный победитель мэйджоров Станислас Вавринка,
- Чемпион Мастерса в Монте-Карло 2019 года и победитель Australian Open 2015 в парном разряде Фабио Фоньини,
- Местный теннисист Валентен Вашеро (ATP №259).
Напомним, что матчи основной сетки Мастерса в Монте-Карло в нынешнем сезоне пройдут с 6 по 13 апреля.
🇫🇷 Richard Gasquet— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 3, 2025
🇨🇭 Stan Wawrinka
🇮🇹 Fabio Fognini
🇲🇨 Valentin Vacherot
Our wildcards for the 2025 #RolexMonteCarloMasters are locked in! pic.twitter.com/8QWX1QkQ6o
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