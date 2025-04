Уайлд-кард розданы. Вавринка и Гаске сыграют на Мастерсе в Монте-Карло

Организаторы грунтового турнира категории Мастерс в Монте-Карло, Монако, определили обладателей уайлд-кард на турнир нынешнего сезона.

По решению организаторов на первом в сезоне грунтовом Мастерсе сыграют:

Напомним, что матчи основной сетки Мастерса в Монте-Карло в нынешнем сезоне пройдут с 6 по 13 апреля.

🇫🇷 Richard Gasquet

🇨🇭 Stan Wawrinka

🇮🇹 Fabio Fognini

🇲🇨 Valentin Vacherot



Our wildcards for the 2025 #RolexMonteCarloMasters are locked in! pic.twitter.com/8QWX1QkQ6o