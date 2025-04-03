Уайлд-кард розданы. Вавринка и Гаске сыграют на Мастерсе в Монте-Карло

Организаторы грунтового турнира категории Мастерс в Монте-Карло, Монако, определили обладателей уайлд-кард на турнир нынешнего сезона.

По решению организаторов на первом в сезоне грунтовом Мастерсе сыграют:

Финалист Мастерса в Монте-Карло 2007 года в парном разряде и чемпион Ролан Гаррос 2004 в миксте Ришар Гаске,

ЧемпионМастерса в Монте-Карло 2014 года и трехкратный победитель мэйджоров Станислас Вавринка,

Чемпион Мастерса в Монте-Карло 2019 года и победитель Australian Open 2015 в парном разряде Фабио Фоньини,

Местный теннисист Валентен Вашеро (ATP №259).

Напомним, что матчи основной сетки Мастерса в Монте-Карло в нынешнем сезоне пройдут с 6 по 13 апреля.