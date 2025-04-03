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  4. Уайлд-кард розданы. Вавринка и Гаске сыграют на Мастерсе в Монте-Карло
ATP
03 апреля 2025, 17:46 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:49
39
0

Уайлд-кард розданы. Вавринка и Гаске сыграют на Мастерсе в Монте-Карло

Организаторы первого грунтового Мастерса сезона раздали уайлд-кард

03 апреля 2025, 17:46 | Обновлено 03 апреля 2025, 17:49
39
0
Уайлд-кард розданы. Вавринка и Гаске сыграют на Мастерсе в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Стен Вавринка

Организаторы грунтового турнира категории Мастерс в Монте-Карло, Монако, определили обладателей уайлд-кард на турнир нынешнего сезона.

По решению организаторов на первом в сезоне грунтовом Мастерсе сыграют:

  • Финалист Мастерса в Монте-Карло 2007 года в парном разряде и чемпион Ролан Гаррос 2004 в миксте Ришар Гаске,
  • ЧемпионМастерса в Монте-Карло 2014 года и трехкратный победитель мэйджоров Станислас Вавринка,
  • Чемпион Мастерса в Монте-Карло 2019 года и победитель Australian Open 2015 в парном разряде Фабио Фоньини,
  • Местный теннисист Валентен Вашеро (ATP №259).

Напомним, что матчи основной сетки Мастерса в Монте-Карло в нынешнем сезоне пройдут с 6 по 13 апреля.

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ATP Монте-Карло Стэн Вавринка Ришар Гаске Фабио Фоньини
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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