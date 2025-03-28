Украина. Премьер лига28 марта 2025, 14:39 |
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Ингулец – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 22-го тура чемпионата Украины проходит 28 марта
28 марта 2025, 14:39 |
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В пятницу, 28 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».
Встречу принимает стадион «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 28 марта
Ингулец – Верес – 0:0
Ингулец – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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