В пятницу, 28 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».

Встречу принимает стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 28 марта

Ингулец – Верес – 0:0

Ингулец – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)