Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 14:39 |
129
0

Ингулец – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 22-го тура чемпионата Украины проходит 28 марта

28 марта 2025, 14:39 |
129
0
Ингулец – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В пятницу, 28 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».

Встречу принимает стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 28 марта

Ингулец – Верес – 0:0

Ингулец – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился экс-игроком Динамо и Александрии
Григорчук против Ашура. Стали известны составы ЛНЗ и Полесья
Ингулец не планирует играть в Тернополе
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Верес видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Бокс | 27 марта 2025, 15:10 3
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана

Издание Worldboxingnews оценило перспективы бывшего чемпиона мира

Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Футбол | 27 марта 2025, 13:42 9
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной

Роман Григорчук прокомментировал возможную работу в национальной команде

УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Футбол | 27.03.2025, 17:31
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Уик-энд украинского футбола. Анонс: 22-й тур УПЛ пройдет за три дня
Футбол | 28.03.2025, 12:40
Уик-энд украинского футбола. Анонс: 22-й тур УПЛ пройдет за три дня
Уик-энд украинского футбола. Анонс: 22-й тур УПЛ пройдет за три дня
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28.03.2025, 10:29
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
27.03.2025, 22:25 2
Теннис
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал
Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал
26.03.2025, 10:44
Футбол
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
26.03.2025, 19:24 14
Футбол
«Катастрофа и допинг». Челси раскритиковали из-за трансфера Мудрика
«Катастрофа и допинг». Челси раскритиковали из-за трансфера Мудрика
26.03.2025, 19:57 5
Футбол
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
26.03.2025, 16:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем