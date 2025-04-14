Реал нацелен на трансфер ключевого игрока Жирона

Мадридский «Реал» нацелился на трансфер ключевого футболиста каталонской «Жироны».

По информации испанских СМИ, «Реал» рассматривает покупку левого защитника Мигеля Гутьерреса. Сам футболист изъявил большое желание перейти в «Реал», где он и начинал свою профессиональную карьеру.

У «Реала» есть выгодная опция обратного выкупа Гутьерреса до 2027 года за цену в пределах 8-10 миллионов евро.

В этом сезоне Гутьеррес провел 33 матча, забил 2 гола и сделал шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что Гутьерресом интересуется «Ливерпуль».