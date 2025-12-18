Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: у Довбика есть два варианта продолжения карьеры
Италия
Источник: у Довбика есть два варианта продолжения карьеры

У украинского форварда есть выбор: Фенербахче или Эвертон

Источник: у Довбика есть два варианта продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик зимой может покинуть столицу Италии, сообщает La Repubblica.

По информации источника, известный посредник активно предлагает услуги 28-летнего форварда римлян нескольким клубам. В частности, уже обсуждался вариант с трансфером украинца в «Фенербахче», а также возможность его обмена на нападающего «Эвертона» Бету.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Сейчас Артем восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

По теме:
Ювентус – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Довбик уедет в Англию? Рома определилась с трансферными приоритетами
Артем Довбик Фенербахче Эвертон трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
RomеоBoss
Так тут немає, що думати, звичайно "Евертон"! 
