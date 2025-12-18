Источник: у Довбика есть два варианта продолжения карьеры

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик зимой может покинуть столицу Италии, сообщает La Repubblica.

По информации источника, известный посредник активно предлагает услуги 28-летнего форварда римлян нескольким клубам. В частности, уже обсуждался вариант с трансфером украинца в «Фенербахче», а также возможность его обмена на нападающего «Эвертона» Бету.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Сейчас Артем восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.