Источник: у Довбика есть два варианта продолжения карьеры
У украинского форварда есть выбор: Фенербахче или Эвертон
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик зимой может покинуть столицу Италии, сообщает La Repubblica.
По информации источника, известный посредник активно предлагает услуги 28-летнего форварда римлян нескольким клубам. В частности, уже обсуждался вариант с трансфером украинца в «Фенербахче», а также возможность его обмена на нападающего «Эвертона» Бету.
В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Сейчас Артем восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
