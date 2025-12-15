«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии

Итальянский журналист Уго Трани поделился информацией о планах римской «Ромы» на зимнее трансферное окно.

«Приоритет, как и раньше, – это Зиркзее. Это первая сделка, над которой работает клуб. Думаю, он перейдет в «Рому» на 60-70%. Процент такой высокий, поскольку Массара (спортивный директор «Ромы» – прим.) хочет закрыть трансфер до 31 декабря, а это значит, что они хотят подписать его любой ценой.

Среди игроков, которые уйдут, числится Довбик, которого скорее всего отправят в аренду. Если он уйдет, то может прийти еще один нападающий», – сказал Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.