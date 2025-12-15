Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии
Италия
15 декабря 2025, 22:41 |
601
0

«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии

Уго Трани ожидает, что украинец покинет Рому уже зимой

15 декабря 2025, 22:41 |
601
0
«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Уго Трани поделился информацией о планах римской «Ромы» на зимнее трансферное окно.

«Приоритет, как и раньше, – это Зиркзее. Это первая сделка, над которой работает клуб. Думаю, он перейдет в «Рому» на 60-70%. Процент такой высокий, поскольку Массара (спортивный директор «Ромы» – прим.) хочет закрыть трансфер до 31 декабря, а это значит, что они хотят подписать его любой ценой.

Среди игроков, которые уйдут, числится Довбик, которого скорее всего отправят в аренду. Если он уйдет, то может прийти еще один нападающий», – сказал Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

По теме:
Рома в партнеры Довбику хочет подписать футболиста Шахтера
Рома – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома Рим Артем Довбик Джошуа Зиркзе Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Футбол | 15 декабря 2025, 06:42 1
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято

Француза хотел купить «Аль-Хиляль»

Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15 декабря 2025, 16:26 19
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ

Специалист из одной из постсоветских стран отказался от работы в киевском клубе

ВИДЕО. Дьявол Диалло забил на 13 мин. МЮ открыл счет в матче с Борнмутом
Футбол | 15.12.2025, 22:39
ВИДЕО. Дьявол Диалло забил на 13 мин. МЮ открыл счет в матче с Борнмутом
ВИДЕО. Дьявол Диалло забил на 13 мин. МЮ открыл счет в матче с Борнмутом
Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта
Футбол | 15.12.2025, 21:29
Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта
Наблюдательный совет Вереса обратился к клубам УПЛ. Есть два варианта
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Футбол | 15.12.2025, 09:38
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 5
Хоккей
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 22
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 88
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем