«Рома его отпустит». В Турции назвали сумму трансфера Довбика

Турецкий журналист Волкан Демир прокомментировал информацию о заинтересованности «Фенербахче» в подписании украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

«Позвольте мне сказать так о Довбике. У всех нас сложился определенный его профиль, помня его выступления в «Жироне». Но я думаю, что «Фенербахче» нужно внимательно рассмотреть его ситуацию. Я не думаю, что Довбик – в очень хорошей форме. Он сыграл очень мало матчей в этом сезоне. Ему немного не хватает взрывности.

Это будет не очень доступный трансфер. «Рома» отпустит его, потому что это игрок, в которого они инвестировали год назад. Но чтобы они его отпустили, мы все еще можем говорить о трансферной сумме около 30 миллионов. Если бы я был на месте «Фенербахче», я бы сначала взял его в аренду», – сказал Демир в эфире Sky Spor.