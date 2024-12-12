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  4. Ливерпуль продолжает следить за звездой из Украины. Не Мудрик и Судаков
Англия
12 декабря 2024, 19:16 |
2416
6

Ливерпуль продолжает следить за звездой из Украины. Не Мудрик и Судаков

Английскому гранду интересен Цыганков

12 декабря 2024, 19:16 |
2416
6
Ливерпуль продолжает следить за звездой из Украины. Не Мудрик и Судаков
Мигель Гутьеррес и Виктор Цыганков

Ряд английских команд заинтересовался звездным дуэтом «Жироны» – испанским фулбеком Мигелем Гутьерресом и украинским вингером Виктором Цыганковым.

По информации английских СМИ, предметный интерес к двум игрокам проявляет «Ливерпуль». Скауты «красных» были приятно удивлены игрой Гутьерреса в последнем матче Лиги чемпионов. За Цыганковым возможности следить не было, поскольку украинец находится в лазарете.

В этом сезоне Цыганков провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. До конца года Виктор не будет играть из-за травмы.

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Ливерпуль трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Мигель Гутьеррес
Дмитро Олійник Источник: Anfield Index
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Saar
Риторичне питання:як можна вважати Судакова і Мудрика "зіркою збірної України"??? Критерій "зірки" автори виділяютт по ціні,які на них безпідставно придумав Шахтар!???
Зірки, мля.. 
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+5
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LexХХХ
Він вже був би в якомусь з топ-клубів, якби не своє здоров'я.
В Ліверпулі ж скаути - не дурні, все це бачать і розуміють, так що вважаю, що це 🦆
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+1
SHN
Лежит Витя на пляже,чешет яйцо,а за ним наблюдают
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0
avk2307
а турецький репортер пише про Судакова. От кому вірить?
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0
AK.228
Следили за Гутьерресом и уточните ряд Английских команд 
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-4
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