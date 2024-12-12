Ливерпуль продолжает следить за звездой из Украины. Не Мудрик и Судаков
Английскому гранду интересен Цыганков
Ряд английских команд заинтересовался звездным дуэтом «Жироны» – испанским фулбеком Мигелем Гутьерресом и украинским вингером Виктором Цыганковым.
По информации английских СМИ, предметный интерес к двум игрокам проявляет «Ливерпуль». Скауты «красных» были приятно удивлены игрой Гутьерреса в последнем матче Лиги чемпионов. За Цыганковым возможности следить не было, поскольку украинец находится в лазарете.
В этом сезоне Цыганков провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. До конца года Виктор не будет играть из-за травмы.
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Зірки, мля..
В Ліверпулі ж скаути - не дурні, все це бачать і розуміють, так що вважаю, що це 🦆