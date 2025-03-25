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  4. Деклан Райс принял участие в 5 голах в последних 6 матчах
Чемпионат мира
25 марта 2025, 20:46 |
83
0

Деклан Райс принял участие в 5 голах в последних 6 матчах

Английский хавбек в последней встрече против Латвии отметился ассистом

25 марта 2025, 20:46 |
83
0
Деклан Райс принял участие в 5 голах в последних 6 матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Хавбек Англии и «Арсенала» Деклан Райс в последних 6 встречах за клуб и сборную принял участие в 5 голах (2 Г + 3 А).

24 марта состоялась игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Латвии. Поединок завершился разгромной победой англичан со счетом 3:0. Голами отметились Рис Джеймс, Гарри Кейн и Эберечи Эзе.

Деклан записал на свой счет результативные действия в матчах против Латвии (А), Албании (А), «ПСВ» (Г, дома), «Манчестер Юнайтед» (Г) и снова «ПСВ» (А, в гостях). «Челси» является единственной командой в списке, против которой англичанин не оформил голевые действия.

В нынешнем сезоне Райс провел 46 матчей на международном и клубном уровнях, забил 7 мячей и отдал 11 ассистов.

Кроме Англии и Латвии, в группе K выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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