Деклан Райс принял участие в 5 голах в последних 6 матчах
Английский хавбек в последней встрече против Латвии отметился ассистом
Хавбек Англии и «Арсенала» Деклан Райс в последних 6 встречах за клуб и сборную принял участие в 5 голах (2 Г + 3 А).
24 марта состоялась игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Латвии. Поединок завершился разгромной победой англичан со счетом 3:0. Голами отметились Рис Джеймс, Гарри Кейн и Эберечи Эзе.
Деклан записал на свой счет результативные действия в матчах против Латвии (А), Албании (А), «ПСВ» (Г, дома), «Манчестер Юнайтед» (Г) и снова «ПСВ» (А, в гостях). «Челси» является единственной командой в списке, против которой англичанин не оформил голевые действия.
В нынешнем сезоне Райс провел 46 матчей на международном и клубном уровнях, забил 7 мячей и отдал 11 ассистов.
Кроме Англии и Латвии, в группе K выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.
Declan Rice has now been directly involved in five goals in his six appearances for club and country this month.— Squawka (@Squawka) March 24, 2025
🅰️ vs. PSV
⚽ vs. Man Utd
⚽ vs. PSV
❌ vs. Chelsea
🅰️ vs. Albania
🅰️ vs. Latvia
Laying it on a plate for Harry Kane. 🍽️ pic.twitter.com/8sdfpH1gp4
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