Деклан Райс принял участие в 5 голах в последних 6 матчах

Хавбек Англии и «Арсенала» Деклан Райс в последних 6 встречах за клуб и сборную принял участие в 5 голах (2 Г + 3 А).

24 марта состоялась игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Латвии. Поединок завершился разгромной победой англичан со счетом 3:0. Голами отметились Рис Джеймс, Гарри Кейн и Эберечи Эзе.

Деклан записал на свой счет результативные действия в матчах против Латвии (А), Албании (А), «ПСВ» (Г, дома), «Манчестер Юнайтед» (Г) и снова «ПСВ» (А, в гостях). «Челси» является единственной командой в списке, против которой англичанин не оформил голевые действия.

В нынешнем сезоне Райс провел 46 матчей на международном и клубном уровнях, забил 7 мячей и отдал 11 ассистов.

Кроме Англии и Латвии, в группе K выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.

