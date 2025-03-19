«Таких не бывает». Дирявка признался, повлияет ли бан Мудрика на сборную

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в эксклюзивном комментарии для Sport.ua высказался, как отсутствие украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика повлияет на игру «сине-желтых»:

«Скажется ли отсутствие Михаила Мудрика? Не думаю, и не только потому, что убежден: незаменимых не бывает. В украинской сборной длинная скамейка запасных и у руководителя Сергея Реброва было достаточно времени, чтобы с помощью домашних заготовок минимизировать потерю игрока «Челси».

Напомним, Михаил Мудрик до сих пор отстранен от футбола из-за дела с допингом.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.