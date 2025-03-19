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  4. «Таких не бывает». Дирявка признался, повлияет ли бан Мудрика на сборную
Лига наций
19 марта 2025, 14:24 |
255
1

«Таких не бывает». Дирявка признался, повлияет ли бан Мудрика на сборную

Бывший защитник сборной Украины высказался об вингере «Челси»

19 марта 2025, 14:24 |
255
1
«Таких не бывает». Дирявка признался, повлияет ли бан Мудрика на сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в эксклюзивном комментарии для Sport.ua высказался, как отсутствие украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика повлияет на игру «сине-желтых»:

«Скажется ли отсутствие Михаила Мудрика? Не думаю, и не только потому, что убежден: незаменимых не бывает. В украинской сборной длинная скамейка запасных и у руководителя Сергея Реброва было достаточно времени, чтобы с помощью домашних заготовок минимизировать потерю игрока «Челси».

Напомним, Михаил Мудрик до сих пор отстранен от футбола из-за дела с допингом.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 1
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Виктор Алтухов
Мудрик - самый сильный полевой игрок команды. Особенно ощутима эта потеря в связи с тем, что ГТ никакой и результат игры всегда зависит от индивидуальной силы отдельных игроков.
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