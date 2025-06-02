Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации портала Transferfeed, Роналду отказался от продления контракта с «Аль-Насром» и фактически попрощался с клубом. Португальский нападающий решил продолжить карьеру в другом саудовском клубе «Аль-Хиляле». Кроме того, Роналду приглашает туда играть своего партнера по сборной Португалии Бруну Фернандеша, который уже этим летом готов покинуть «Манчестер Юнайтед».

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».