Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Криштиану хочет играть вместе с Бруну Фернандешем в «Аль-Хиляле»
Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.
По информации портала Transferfeed, Роналду отказался от продления контракта с «Аль-Насром» и фактически попрощался с клубом. Португальский нападающий решил продолжить карьеру в другом саудовском клубе «Аль-Хиляле». Кроме того, Роналду приглашает туда играть своего партнера по сборной Португалии Бруну Фернандеша, который уже этим летом готов покинуть «Манчестер Юнайтед».
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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