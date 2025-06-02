Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Саудовская Аравия
02 июня 2025, 04:26 |
500
0

Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола

Криштиану хочет играть вместе с Бруну Фернандешем в «Аль-Хиляле»

02 июня 2025, 04:26 |
500
0
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации портала Transferfeed, Роналду отказался от продления контракта с «Аль-Насром» и фактически попрощался с клубом. Португальский нападающий решил продолжить карьеру в другом саудовском клубе «Аль-Хиляле». Кроме того, Роналду приглашает туда играть своего партнера по сборной Португалии Бруну Фернандеша, который уже этим летом готов покинуть «Манчестер Юнайтед».

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

По теме:
Названы клубы-гранды, в которых может продолжить карьеру Доннарумма
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Лига Европы не спасла. Тоттенхэм заменит главного тренера летом
Бруну Фернандеш Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Теннис | 01 июня 2025, 05:45 0
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин

31 мая на французском мейджоре состоялись матчи 3-го раунда в нижней части сетки

Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:3. Финал Евро-2025. Видео голов и обзор
Футбол | 02 июня 2025, 05:10 0
Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:3. Финал Евро-2025. Видео голов и обзор
Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:3. Финал Евро-2025. Видео голов и обзор

Смотрите видеобзор финального матча юношеского чемпионата Европы

Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Бокс | 02.06.2025, 00:02
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Бокс | 01.06.2025, 09:14
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Футбол | 01.06.2025, 10:12
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
31.05.2025, 03:30
Бокс
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
31.05.2025, 08:43 10
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
01.06.2025, 00:46
Футбол
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 6
Футбол
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
01.06.2025, 08:32 1
Футбол
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 17
Бокс
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
31.05.2025, 23:51 126
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем