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  4. Гризманн сравнялся с Месси по количеству матчей в Ла Лиге
Испания
16 марта 2025, 23:06 |
310
0

Гризманн сравнялся с Месси по количеству матчей в Ла Лиге

Произошло это в игре «Атлетико» – «Барселона»

16 марта 2025, 23:06 |
310
0
Гризманн сравнялся с Месси по количеству матчей в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн проводит свой 520-й матч в Ла Лиге и сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси. Француз и аргентинец являются рекордсменами по количеству поединков среди иностранцев в соревновании.

16 марта проходит игра 28-го тура испанского чемпионата между командами «Атлетико» и «Барселона». Поединок начался в 22:00 по Киеву.

За время своего пребывания в Испании Гризманн выступал в составе «Реал Сосьедад», «Барселоны» и «Атлетико». В 520 встречах он забил 198 голов и отдал 95 результативных передач.

В текущей кампании Ла Лиги Антуан сыграл 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико - Барселона статистика Лионель Месси Антуан Гризманн рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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