Гризманн сравнялся с Месси по количеству матчей в Ла Лиге
Произошло это в игре «Атлетико» – «Барселона»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн проводит свой 520-й матч в Ла Лиге и сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси. Француз и аргентинец являются рекордсменами по количеству поединков среди иностранцев в соревновании.
16 марта проходит игра 28-го тура испанского чемпионата между командами «Атлетико» и «Барселона». Поединок начался в 22:00 по Киеву.
За время своего пребывания в Испании Гризманн выступал в составе «Реал Сосьедад», «Барселоны» и «Атлетико». В 520 встречах он забил 198 голов и отдал 95 результативных передач.
В текущей кампании Ла Лиги Антуан сыграл 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.
520 - @AntoGriezmann 🇫🇷 make his 520th @LaLiga game today, becoming the foreign player with the most appearances in the history of the competition after equaling Lionel #Messi. Principito. pic.twitter.com/eNnR56qtLO— OptaJose (@OptaJose) March 16, 2025
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