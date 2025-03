Гризманн сравнялся с Месси по количеству матчей в Ла Лиге

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн проводит свой 520-й матч в Ла Лиге и сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси. Француз и аргентинец являются рекордсменами по количеству поединков среди иностранцев в соревновании.

16 марта проходит игра 28-го тура испанского чемпионата между командами «Атлетико» и «Барселона». Поединок начался в 22:00 по Киеву.

За время своего пребывания в Испании Гризманн выступал в составе «Реал Сосьедад», «Барселоны» и «Атлетико». В 520 встречах он забил 198 голов и отдал 95 результативных передач.

В текущей кампании Ла Лиги Антуан сыграл 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

