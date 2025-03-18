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  4. Пауза на матчи сборных. Арсенал обыграл Челси: как выглядит таблица АПЛ
Англия
18 марта 2025, 00:23 | Обновлено 18 марта 2025, 00:35
164
0

Пауза на матчи сборных. Арсенал обыграл Челси: как выглядит таблица АПЛ

Ливерпуль очень близок к чемпионскому титулу в Англии

18 марта 2025, 00:23 | Обновлено 18 марта 2025, 00:35
164
0
Пауза на матчи сборных. Арсенал обыграл Челси: как выглядит таблица АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

15 и 16 марта состоялись матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Арсенал в Лондоне обыграл Челси (1:0).

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Ман Юнайтед нанес поражение Лестеру (3:0). Манчестер Сити потерял очки в игре с Брайтоном (2:2).

Ливерпуль имеет перевес над Арсеналом в 12 очков и очень близок к долгожданному титулу.

При этом в финале Кубка английской лиги Ливерпуль уступил Ньюкаслу (1:2).

Ноттингем Форест удерживает третье место, Челси входит в топ-4, зону Лиги чемпионов.

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очок), Арсенал (58), Ноттингем Форест (54), Челси (49), Ман Сити (48), Ньюкасл, Брайтон (по 47), Фулхэм, Астон Вилла (по 45), Борнмут (44).

⚽️ Английская Премьер-лига. 29-й тур

🔹 15 марта

  • 15.03. 17:00. Эвертон – Вест Хэм – 1:1
  • 15.03. 17:00. Ипсвич – Ноттингем Форест – 2:4
  • 15.03. 17:00. Манчестер Сити – Брайтон – 2:2
  • 15.03. 17:00. Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2
  • 15.03. 19:30. Борнмут – Брентфорд – 1:2

🔹 16 марта

  • 16.03. 15:30. Арсенал – Челси – 1:0
  • 16.03. 15:30. Фулхэм – Тоттенхэм – 2:0
  • 16.03. 21:00. Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:3

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69 - 27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53 - 24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49 - 35 54
4 Челси 29 14 7 8 53 - 37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55 - 40 48
6 Ньюкасл 28 14 5 9 47 - 38 47
7 Брайтон 29 12 11 6 48 - 42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43 - 38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41 - 45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48 - 36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50 - 45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36 - 33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37 - 40 37
14 Тоттенхэм 29 10 4 15 55 - 43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32 - 36 34
16 Вест Хэм 29 9 7 13 33 - 49 34
17 Вулверхэмптон 29 7 5 17 40 - 58 26
18 Ипсвич Таун 29 3 8 18 28 - 62 17
19 Лестер 29 4 5 20 25 - 65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21 - 70 9
Полная таблица

📊 Инфографика

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Пеп Гвардиола Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Арсенал Илья Забарный Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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