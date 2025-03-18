Пауза на матчи сборных. Арсенал обыграл Челси: как выглядит таблица АПЛ
Ливерпуль очень близок к чемпионскому титулу в Англии
15 и 16 марта состоялись матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги.
В центральном матче тура Арсенал в Лондоне обыграл Челси (1:0).
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Ман Юнайтед нанес поражение Лестеру (3:0). Манчестер Сити потерял очки в игре с Брайтоном (2:2).
Ливерпуль имеет перевес над Арсеналом в 12 очков и очень близок к долгожданному титулу.
При этом в финале Кубка английской лиги Ливерпуль уступил Ньюкаслу (1:2).
Ноттингем Форест удерживает третье место, Челси входит в топ-4, зону Лиги чемпионов.
Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очок), Арсенал (58), Ноттингем Форест (54), Челси (49), Ман Сити (48), Ньюкасл, Брайтон (по 47), Фулхэм, Астон Вилла (по 45), Борнмут (44).
⚽️ Английская Премьер-лига. 29-й тур
🔹 15 марта
- 15.03. 17:00. Эвертон – Вест Хэм – 1:1
- 15.03. 17:00. Ипсвич – Ноттингем Форест – 2:4
- 15.03. 17:00. Манчестер Сити – Брайтон – 2:2
- 15.03. 17:00. Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2
- 15.03. 19:30. Борнмут – Брентфорд – 1:2
🔹 16 марта
- 16.03. 15:30. Арсенал – Челси – 1:0
- 16.03. 15:30. Фулхэм – Тоттенхэм – 2:0
- 16.03. 21:00. Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:3
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69 - 27
|70
|2
|Арсенал
|29
|16
|10
|3
|53 - 24
|58
|3
|Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49 - 35
|54
|4
|Челси
|29
|14
|7
|8
|53 - 37
|49
|5
|Манчестер Сити
|29
|14
|6
|9
|55 - 40
|48
|6
|Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47 - 38
|47
|7
|Брайтон
|29
|12
|11
|6
|48 - 42
|47
|8
|Фулхэм
|29
|12
|9
|8
|43 - 38
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41 - 45
|45
|10
|Борнмут
|29
|12
|8
|9
|48 - 36
|44
|11
|Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50 - 45
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36 - 33
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|29
|10
|7
|12
|37 - 40
|37
|14
|Тоттенхэм
|29
|10
|4
|15
|55 - 43
|34
|15
|Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32 - 36
|34
|16
|Вест Хэм
|29
|9
|7
|13
|33 - 49
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|7
|5
|17
|40 - 58
|26
|18
|Ипсвич Таун
|29
|3
|8
|18
|28 - 62
|17
|19
|Лестер
|29
|4
|5
|20
|25 - 65
|17
|20
|Саутгемптон
|29
|2
|3
|24
|21 - 70
|9
📊 Инфографика
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