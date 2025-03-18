Пауза на матчи сборных. Арсенал обыграл Челси: как выглядит таблица АПЛ

15 и 16 марта состоялись матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Арсенал в Лондоне обыграл Челси (1:0).

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Ман Юнайтед нанес поражение Лестеру (3:0). Манчестер Сити потерял очки в игре с Брайтоном (2:2).

Ливерпуль имеет перевес над Арсеналом в 12 очков и очень близок к долгожданному титулу.

При этом в финале Кубка английской лиги Ливерпуль уступил Ньюкаслу (1:2).

Ноттингем Форест удерживает третье место, Челси входит в топ-4, зону Лиги чемпионов.

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очок), Арсенал (58), Ноттингем Форест (54), Челси (49), Ман Сити (48), Ньюкасл, Брайтон (по 47), Фулхэм, Астон Вилла (по 45), Борнмут (44).

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⚽️ Английская Премьер-лига. 29-й тур

🔹 15 марта

15.03. 17:00. Эвертон – Вест Хэм – 1:1

15.03. 17:00. Ипсвич – Ноттингем Форест – 2:4

– 2:4 15.03. 17:00. Манчестер Сити – Брайтон – 2:2

15.03. 17:00. Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2

– 1:2 15.03. 19:30. Борнмут – Брентфорд – 1:2

🔹 16 марта

16.03. 15:30. Арсенал – Челси – 1:0

– Челси – 1:0 16.03. 15:30. Фулхэм – Тоттенхэм – 2:0

– Тоттенхэм – 2:0 16.03. 21:00. Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:3

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 29 21 7 1 69 - 27 70 2 Арсенал 29 16 10 3 53 - 24 58 3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49 - 35 54 4 Челси 29 14 7 8 53 - 37 49 5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55 - 40 48 6 Ньюкасл 28 14 5 9 47 - 38 47 7 Брайтон 29 12 11 6 48 - 42 47 8 Фулхэм 29 12 9 8 43 - 38 45 9 Астон Вилла 29 12 9 8 41 - 45 45 10 Борнмут 29 12 8 9 48 - 36 44 11 Брентфорд 29 12 5 12 50 - 45 41 12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36 - 33 39 13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37 - 40 37 14 Тоттенхэм 29 10 4 15 55 - 43 34 15 Эвертон 29 7 13 9 32 - 36 34 16 Вест Хэм 29 9 7 13 33 - 49 34 17 Вулверхэмптон 29 7 5 17 40 - 58 26 18 Ипсвич Таун 29 3 8 18 28 - 62 17 19 Лестер 29 4 5 20 25 - 65 17 20 Саутгемптон 29 2 3 24 21 - 70 9 Полная таблица

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