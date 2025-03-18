Верес запланировал товарищескую игру во время международной паузы
Команда сыграет против «Буковины»
21 марта ровенский «Верес» проведет товарищескую игру против перволиговой «Буковины».
Об этом сообщили на сайте ровенского клуба.
Подопечные Олега Шандрука используют международную паузу для спарринга, который состоится в Ровно на стадионе «Авангард».
«Верес» сейчас занимает восьмую строчку в Украинской Премьер-лиге, а «Буковина» занимает восьмое место в Первой лиге.
Ровенская команда провела в 2025 году четыре официальных матча, одержав три победы и потерпев одно поражение.
Напомним, ранее были проанализированы успехи «Вереса».
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