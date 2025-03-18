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Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 05:40 | Обновлено 18 марта 2025, 06:32
107
0

Верес запланировал товарищескую игру во время международной паузы

Команда сыграет против «Буковины»

18 марта 2025, 05:40 | Обновлено 18 марта 2025, 06:32
107
0
Верес запланировал товарищескую игру во время международной паузы
ФК Верес

21 марта ровенский «Верес» проведет товарищескую игру против перволиговой «Буковины».

Об этом сообщили на сайте ровенского клуба.

Подопечные Олега Шандрука используют международную паузу для спарринга, который состоится в Ровно на стадионе «Авангард».

«Верес» сейчас занимает восьмую строчку в Украинской Премьер-лиге, а «Буковина» занимает восьмое место в Первой лиге.

Ровенская команда провела в 2025 году четыре официальных матча, одержав три победы и потерпев одно поражение.

Напомним, ранее были проанализированы успехи «Вереса».

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Верес Ровно Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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