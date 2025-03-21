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Товарищеские матчи
Верес
21.03.2025 12:00 – FT 2 : 0
Буковина
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Украина. Премьер лига
21 марта 2025, 17:18 | Обновлено 21 марта 2025, 18:10
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Верес победил Буковину в товарищеском матче с четырьмя таймами

Олег Шандрук также просмотрел молодых воспитанников

21 марта 2025, 17:18 | Обновлено 21 марта 2025, 18:10
195
0
Верес победил Буковину в товарищеском матче с четырьмя таймами
ФК Верес

21 марта в Ровно состоялась товарищеская игра между «Вересом» и черновицкой «Буковиной».

Матч проходил в формате четырех таймов по 30 минут.

Подопечные Олега Шандрука победили со счетом 2:0, а руководитель клуба просмотрел сразу четырех игроков молодежной команды. На поле выходили Михаил Кулик, Владислав Петров, Владислав Сайчишин и Назар Балаба.

Также играл бразилец Венделл, которого арендовали из «Полесья».

Товарищеская игра. 21 марта

Верес Ровно – Буковина Черновцы – 2:0

Голы: Шарай, 45, Лепский, 97

Верес: Когут (Кулик, 60) - Куция (Протасевич, 60), Вовченко (Чечер, 60), Гончаренко (Балаба, 60), Шевченко (Смеян, 60), Харатин (Баран, 60), Кучеров (Клец, 60), Шарай (Сайчишин, 60), Дахновский (Лепский, 60), Степанюк (Петров, 60), Гайдучик (Венделл, 60)

Буковина: Каневцев (Пономаренко, 60, Погорелый, 90) - Шинкаренко (Рудавский, 60), Морговский (Солдат, 60), Бусько (Лопыренок, 60), Безуглый (Хамелюк, 60), Кольцов (Гончарук, 60), Тищенко (Килевый, 60), Плакса (Васильев, 60), Кожушко (Глущук, 60), Бодня (Андрейчук, 60), Бойчук (Стецюра, 60)

Видео голов и обзор матча

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Верес Ровно Буковина Черновцы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Олег Шандрук
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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