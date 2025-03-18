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  4. Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 марта 2025, 03:13 |
17
0

Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами 18 марта в 18:30

18 марта 2025, 03:13 |
17
0
Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

18 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 1/64 финала украинка сыграет против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (Япония, WTA 61). Поединок пройдет вторым запуском на GRANDSTAND после игры Грачева – Паркс. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м круге 24-й сеяной Людмилой Самсоновой.

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 18 марта
Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами
Обыграла и Татьяну, и Марию. Стародубцева вышла в основу тысячника в Майами
Юлия Стародубцева Наоми Осака WTA Майами смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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