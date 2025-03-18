Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами 18 марта в 18:30
18 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В 1/64 финала украинка сыграет против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (Япония, WTA 61). Поединок пройдет вторым запуском на GRANDSTAND после игры Грачева – Паркс. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во 2-м круге 24-й сеяной Людмилой Самсоновой.
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