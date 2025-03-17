Килиан МБАППЕ: «Реал раньше никогда этого не делал»
Француз хочет выиграть с «Реалом» требл в этом сезоне
Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе назвал главную цель «бланкос» в этом сезоне и вспомнил свой бывший клуб «ПСЖ».
«Люди говорят, что ПСЖ играет лучше без меня? Меня это не касается. Я желаю им всего наилучшего.
Я сосредоточен на Реале, на требле, которого мы можем достичь. Реал никогда не выигрывал требл, поэтому это было бы невероятно достичь в моем первом сезоне», – сказал Мбаппе.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 поединках, забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ранее Карло Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса.
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