Килиан МБАППЕ: «Реал раньше никогда этого не делал»

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе назвал главную цель «бланкос» в этом сезоне и вспомнил свой бывший клуб «ПСЖ».

«Люди говорят, что ПСЖ играет лучше без меня? Меня это не касается. Я желаю им всего наилучшего.

Я сосредоточен на Реале, на требле, которого мы можем достичь. Реал никогда не выигрывал требл, поэтому это было бы невероятно достичь в моем первом сезоне», – сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 поединках, забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее Карло Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса.