«Они сильные и опасные». Форвард Германии – об Италии

Форвард сборной Германии и «Штуттгарта» Дениз Ундав прокомментировал предстоящий матч в Лиге наций против сборной Италии.

«Италия – очень сильный соперник. Они опасны, и мы хотим играть только против таких команд. Мы хорошо подготовимся и будем стараться выиграть матч.

Это наша цель, которую мы уже перед собой поставили.

Что касается престижа, то, конечно же, это важный турнир. Мы должны показать, что Германия – это сила, с которой нужно считаться.

Немецкий футбол всегда был одним из лучших, и это сейчас главное», – прокомментировал Ундав.

Италия и Германия сыграют в 1/4 финала Лиги наций 20 и 23 марта.