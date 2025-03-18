«Они сильные и опасные». Форвард Германии – об Италии
Дениз Ундав был вызван в «бундестим»
Форвард сборной Германии и «Штуттгарта» Дениз Ундав прокомментировал предстоящий матч в Лиге наций против сборной Италии.
«Италия – очень сильный соперник. Они опасны, и мы хотим играть только против таких команд. Мы хорошо подготовимся и будем стараться выиграть матч.
Это наша цель, которую мы уже перед собой поставили.
Что касается престижа, то, конечно же, это важный турнир. Мы должны показать, что Германия – это сила, с которой нужно считаться.
Немецкий футбол всегда был одним из лучших, и это сейчас главное», – прокомментировал Ундав.
Италия и Германия сыграют в 1/4 финала Лиги наций 20 и 23 марта.
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