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Лига наций
18 марта 2025, 03:30 | Обновлено 18 марта 2025, 03:36
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0

«Они сильные и опасные». Форвард Германии – об Италии

Дениз Ундав был вызван в «бундестим»

18 марта 2025, 03:30 | Обновлено 18 марта 2025, 03:36
30
0
«Они сильные и опасные». Форвард Германии – об Италии
UEFA.com. Дениз Ундав

Форвард сборной Германии и «Штуттгарта» Дениз Ундав прокомментировал предстоящий матч в Лиге наций против сборной Италии.

«Италия – очень сильный соперник. Они опасны, и мы хотим играть только против таких команд. Мы хорошо подготовимся и будем стараться выиграть матч.

Это наша цель, которую мы уже перед собой поставили.

Что касается престижа, то, конечно же, это важный турнир. Мы должны показать, что Германия – это сила, с которой нужно считаться.

Немецкий футбол всегда был одним из лучших, и это сейчас главное», – прокомментировал Ундав.

Италия и Германия сыграют в 1/4 финала Лиги наций 20 и 23 марта.

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Александр Сильченко Источник: УЕФА
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