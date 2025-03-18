Защитник Ливерпуля прокомментировал поражение в кубке и вылет из ЛЧ

33-летний нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение команды от «Ньюкасла» (1:2) в финале Кубка английской лиги.

«От нас ждали, что мы исправим ситуацию, но так устроен футбол. «Ливерпуль» за пять дней уступил дважды, и мир рушится.

Две недели назад у нас все было хорошо. Но мы смогли вылететь из Лиги чемпионов и проиграть финал кубка. У нас еще есть девять матчей в чемпионате, и надо довести дело до конца.

Поражения бывают. Никто в начале сезона не думал, что мы будем бороться за победу в АПЛ. Это самое трудное, что можно выиграть. Мы почти все положили на это», – прокомментировал ван Дейк.

«Ливерпуль» уступил в серии послематчевых пенальти французскому ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также команда проиграла в финале Кубка английской лиги от «Ньюкасла».