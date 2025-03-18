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  4. СЕЛЕЗНЕВ: «Мне повезло играть с Ротанем. То, что он построил – фантастика»
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 04:39 | Обновлено 18 марта 2025, 05:49
294
0

СЕЛЕЗНЕВ: «Мне повезло играть с Ротанем. То, что он построил – фантастика»

Экс-игрок сборной Украины восхищен работой наставника Александрии

18 марта 2025, 04:39 | Обновлено 18 марта 2025, 05:49
294
0
СЕЛЕЗНЕВ: «Мне повезло играть с Ротанем. То, что он построил – фантастика»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев выразил свое мнение о работе Руслана Ротаня в «Александрии»:

«Мне удалось играть с ним, а сейчас я вижу, что он сделал с командой Александрии. По моему мнению, он уже самый сильный тренер в стране. Учитывая относительно небольшой бюджет, то, что он построил – это фантастика. Он очень хороший тренер, а также мой друг.

Борьба за чемпионство? Будет очень тяжело. Давайте объективно: да, они будут бороться, но нужно реально оценивать ситуацию. Шанс есть, но не все так просто. Динамо они уже дважды сыграли, с Шахтером тоже. Если в других матчах будут брать свои очки, то все возможно.

Прервать гегемонию «Динамо» и «Шахтера»? Было бы хорошо, если бы это когда-нибудь произошло. Но не забывайте, что у «Динамо» и «Шахтера» скамейка запасных сильнее, чем у Александрии и других команд.

Не хочу трогать вопрос арбитража, потому что, по-моему, судьи сейчас работают неплохо. Но надо вспомнить, почему Днепр не стал чемпионом в 2014 году. Тогда его просто задушили, и это было очень некрасиво».

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Евгений Селезнев Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр
Николай Степанов Источник: YouTube
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