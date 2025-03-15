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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 16:09 |
48
0

Александрия проведет два спарринга в один день

Три игрока поехали в сборные

15 марта 2025, 16:09 |
48
0
Александрия проведет два спарринга в один день
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров УПЛ – «Александрия» – во время паузы в чемпионате запланировала два контрольных матча. 21 марта подопечные Руслана Ротаня сначала померяются силами с «Эпицентром», а затем с еще одним представителем Первой лиги – «Металлургом».

По имеющейся информации, в настоящее время в расположении «горожан» отсутствуют Иван Калюжный, Георгий Ермаков, находящиеся в тренировочном лагере национальной сборной Украины и Даниил Ващенко, вызванный в юниорскую сборную Украины.

В активе «Александрии» 47 очков, клуб занимает второе место в УПЛ. В матче 22-го тура подопечные Ротаня сыграют 29 марта с «Левым Берегом».

Ранее сообщалось, что «Александрия» увеличила беспроигрышную домашнюю серию в лиге до 15 матчей.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Руслан Ротань товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд Георгий Ермаков Иван Калюжный Даниил Ващенко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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