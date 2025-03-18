Центральный защитник Черноморца впервые вызван в сборную Грузии

20-летний грузинский центральный защитник «Черноморца» Лука Лацабидзе получил дебютный вызов в сборную Грузии.

Ранее игрок уже выступал за молодежную команду.

Лука Лацабидзе принадлежит донецкому «Шахтеру» и выступает за одесскую команду на правах аренды.

В этом сезоне грузинский защитник сыграл за «моряков» в 13 матчах.

Сборная Грузии проведет два матча со сборной Армении на стадии плей-офф Лиги наций за право остаться в дивизионе В.

Ранее стало известно, что звездный игрок сборной Германии вернулся в состав.