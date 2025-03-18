Центральный защитник Черноморца впервые вызван в сборную Грузии
Лука Лацабидзе сможет дебютировать за национальную команду
20-летний грузинский центральный защитник «Черноморца» Лука Лацабидзе получил дебютный вызов в сборную Грузии.
Ранее игрок уже выступал за молодежную команду.
Лука Лацабидзе принадлежит донецкому «Шахтеру» и выступает за одесскую команду на правах аренды.
В этом сезоне грузинский защитник сыграл за «моряков» в 13 матчах.
Сборная Грузии проведет два матча со сборной Армении на стадии плей-офф Лиги наций за право остаться в дивизионе В.
Ранее стало известно, что звездный игрок сборной Германии вернулся в состав.
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