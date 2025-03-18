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Лига наций
18 марта 2025, 05:15 | Обновлено 18 марта 2025, 05:17
156
0

Центральный защитник Черноморца впервые вызван в сборную Грузии

Лука Лацабидзе сможет дебютировать за национальную команду

18 марта 2025, 05:15 | Обновлено 18 марта 2025, 05:17
156
0
Центральный защитник Черноморца впервые вызван в сборную Грузии
ФК Черноморец

20-летний грузинский центральный защитник «Черноморца» Лука Лацабидзе получил дебютный вызов в сборную Грузии.

Ранее игрок уже выступал за молодежную команду.

Лука Лацабидзе принадлежит донецкому «Шахтеру» и выступает за одесскую команду на правах аренды.

В этом сезоне грузинский защитник сыграл за «моряков» в 13 матчах.

Сборная Грузии проведет два матча со сборной Армении на стадии плей-офф Лиги наций за право остаться в дивизионе В.

Ранее стало известно, что звездный игрок сборной Германии вернулся в состав.

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Лига наций сборная Грузии по футболу сборная Армении по футболу Лука Лацабидзе дебют Черноморец Одесса
Александр Сильченко Источник: ФК Черноморец
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