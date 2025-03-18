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Лига наций
18 марта 2025, 04:04 | Обновлено 18 марта 2025, 04:06
163
0

Не играл с 2023 года. Звездный игрок Германии вернулся в состав

Леон Горецка вызван Юлианом Нагельсманом

18 марта 2025, 04:04 | Обновлено 18 марта 2025, 04:06
163
0
Не играл с 2023 года. Звездный игрок Германии вернулся в состав
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний немецкий полузащитник «Баварии» Леон Горецка вернулся в состав сборной Германии.

Главный тренер Юлиан Нагельсман объявил заявку команды на матчи Лиги наций.

Леон Горецка пропустил весь 2024 год в сборной. Последний раз его вызывали в ноябре 2023 года.

Полузащитник в этом сезоне сыграл за «Баварию» 32 матча и забил 5 мячей.

Сборная Германии сыграет с Италией в четвертьфинале Лиги наций. Матчи состоятся 20-го и 23 марта.

Заявка сборной Германии:

Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортига.

Защитники: Янн Биссек, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та.

Полузащитники: Йозуа Киммих, Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Гросс, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Анджело Штиллер.

Нападающие: Джонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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