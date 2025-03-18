Не играл с 2023 года. Звездный игрок Германии вернулся в состав

30-летний немецкий полузащитник «Баварии» Леон Горецка вернулся в состав сборной Германии.

Главный тренер Юлиан Нагельсман объявил заявку команды на матчи Лиги наций.

Леон Горецка пропустил весь 2024 год в сборной. Последний раз его вызывали в ноябре 2023 года.

Полузащитник в этом сезоне сыграл за «Баварию» 32 матча и забил 5 мячей.

Сборная Германии сыграет с Италией в четвертьфинале Лиги наций. Матчи состоятся 20-го и 23 марта.

Заявка сборной Германии:

Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортига.

Защитники: Янн Биссек, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та.

Полузащитники: Йозуа Киммих, Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Гросс, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Анджело Штиллер.

Нападающие: Джонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.