Не играл с 2023 года. Звездный игрок Германии вернулся в состав
Леон Горецка вызван Юлианом Нагельсманом
30-летний немецкий полузащитник «Баварии» Леон Горецка вернулся в состав сборной Германии.
Главный тренер Юлиан Нагельсман объявил заявку команды на матчи Лиги наций.
Леон Горецка пропустил весь 2024 год в сборной. Последний раз его вызывали в ноябре 2023 года.
Полузащитник в этом сезоне сыграл за «Баварию» 32 матча и забил 5 мячей.
Сборная Германии сыграет с Италией в четвертьфинале Лиги наций. Матчи состоятся 20-го и 23 марта.
Заявка сборной Германии:
Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортига.
Защитники: Янн Биссек, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та.
Полузащитники: Йозуа Киммих, Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Гросс, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Анджело Штиллер.
Нападающие: Джонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.
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