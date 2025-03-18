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Испания
18 марта 2025, 03:40 | Обновлено 18 марта 2025, 03:49
175
0

Барселона продлит контракт с французской звездой

Жюль Кунде будет играть за «каталонцев» еще пять лет

18 марта 2025, 03:40 | Обновлено 18 марта 2025, 03:49
175
0
Барселона продлит контракт с французской звездой
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде останется в команде до 2030 года.

Об этом сообщает издание Dario Sport.

Стало известно, что «каталонский» клуб уже предложил новый контракт игроку, который не против его подписать.

Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года.

Жуль Кюнде считается ключевым игроком «Барселоны». В этом сезоне он сыграл 43 матча и забил 3 гола. На его счету также 8 результативных передач.

Ранее стало известно, что Ямал превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов в Ла Лиге.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Жюль Кунде
Александр Сильченко Источник
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