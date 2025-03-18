Барселона продлит контракт с французской звездой

26-летний французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде останется в команде до 2030 года.

Об этом сообщает издание Dario Sport.

Стало известно, что «каталонский» клуб уже предложил новый контракт игроку, который не против его подписать.

Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года.

Жуль Кюнде считается ключевым игроком «Барселоны». В этом сезоне он сыграл 43 матча и забил 3 гола. На его счету также 8 результативных передач.

Ранее стало известно, что Ямал превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов в Ла Лиге.

