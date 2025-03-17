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Испания
17 марта 2025, 22:49 |
149
0

Ямал превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов в Ла Лиге

Во встрече против «Атлетико» Ламин отметился забитым мячом

17 марта 2025, 22:49 |
149
0
Ямал превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямал в последнем матче против «Атлетико» отметился забитым мячом и превзошел свой показатель прошлого сезона по количеству голов в Ла Лиге (6 на 5).

16 марта состоялся поединок 28-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетико» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.

До этого Ламин в последний раз забил гол в Ла Лиге 26 октября 2024 года в ворота мадридского «Реала». Жертвами испанца в этом розыгрыше испанского чемпионата также стали «Осасуна», «Жирона» (дубль) и «Атлетик».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ямал сыграл 24 матча и отметился 17 результативными действиями (6 Г + 11 А). «Каталонцы» находятся на первом месте в турнирной таблице (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Атлетико - Барселона Ламин Ямал
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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