Ямал превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов в Ла Лиге

Вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямал в последнем матче против «Атлетико» отметился забитым мячом и превзошел свой показатель прошлого сезона по количеству голов в Ла Лиге (6 на 5).

16 марта состоялся поединок 28-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетико» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 4:2.

До этого Ламин в последний раз забил гол в Ла Лиге 26 октября 2024 года в ворота мадридского «Реала». Жертвами испанца в этом розыгрыше испанского чемпионата также стали «Осасуна», «Жирона» (дубль) и «Атлетик».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ямал сыграл 24 матча и отметился 17 результативными действиями (6 Г + 11 А). «Каталонцы» находятся на первом месте в турнирной таблице (19 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

Lamine Yamal LaLiga goals:



6 — This season

5 — All of last season pic.twitter.com/f4LhaDSDbE