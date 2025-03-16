Испания16 марта 2025, 22:31 |
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Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги 2024/25
16 марта 2025, 22:31 |
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16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ла Лига 2024/25. 28-й тур, 16 марта
Атлетико – Барселона – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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