Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Ла Лига 2024/25. 28-й тур, 16 марта

Атлетико – Барселона – 0:0 (матч продолжается)

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Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция