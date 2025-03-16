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  4. Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
16 марта 2025, 22:31 |
65
0

Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги 2024/25

16 марта 2025, 22:31 |
65
0
Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ла Лига 2024/25. 28-й тур, 16 марта

Атлетико – Барселона – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Атлетико Мадрид Барселона Атлетико - Барселона видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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