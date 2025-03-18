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Лига наций
18 марта 2025, 04:23 | Обновлено 18 марта 2025, 05:32
139
0

Сергей РЕБРОВ: «Я благодарен клубам, что они помогли сборной»

Коуч сборной Украины рассказал о подготовке к матчам Лиги наций против Бельгии

18 марта 2025, 04:23 | Обновлено 18 марта 2025, 05:32
139
0
Сергей РЕБРОВ: «Я благодарен клубам, что они помогли сборной»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о подготовке команды к матчам плей-офф Лиги нации с командой Бельгии:

«Я благодарен клубам, что они помогли сборной. Это очень важный сбор, ведь мы уже имели такой опыт перед матчами плей-офф – собирались без игроков, выступающих за границей. Это дало возможность оценить потенциальных кандидатов в первую команду. Я сказал ребятам: следующий шаг – это первая сборная. Мы хорошо провели это время и подготовились к матчу с Бельгией.

Игроки молодежки? Я увидел у всех большое желание. Мы провели игру между собой, и ребята выложились полностью. Они приехали с удовольствием, и для них это шанс. Но я не хочу выделять кого-то конкретного, ведь слова главного тренера Украины для футболистов имеют большой вес. Все старались, и я им благодарен.

Тренировки без многих легионеров? Я бы рад, если бы они могли присоединиться раньше, но, к сожалению, это невозможно. Спасибо клубам УПЛ, что позволили нам собраться раньше – этот сбор очень важен. В целом, тренировочный процесс не изменился, ведь принципы работы в U-21 и первой команде схожи. Главное – напомнить игрокам требования, потому что они в своих клубах имеют разные подходы. Нам важно использовать это время, чтобы восстановить единое понимание игры».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Украина - Бельгия
Николай Степанов Источник: YouTube
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