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  4. РЕБРОВ: «Это другое. На Евро Украине нужна была победа, а Бельгии – нет»
Лига наций
16 марта 2025, 20:10 | Обновлено 16 марта 2025, 20:11
1224
1

РЕБРОВ: «Это другое. На Евро Украине нужна была победа, а Бельгии – нет»

Наставник сине-желтых высказался о предстоящей встречи с бельгийцами в Лиге наций

16 марта 2025, 20:10 | Обновлено 16 марта 2025, 20:11
1224
1
РЕБРОВ: «Это другое. На Евро Украине нужна была победа, а Бельгии – нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о предстоящем противостоянии против Бельгии в плей-офф Лиги наций:

«Я считаю, что сейчас любая игра сборной Украины – очень большая ответственность. Нельзя говорить, что эта игра важна, а эта – неважная. Когда игроки приезжают – я вижу их желание, все хотят выигрывать и, что важно, все хотят выигрывать.

Да, мы играли с Бельгией на Евро – это была совсем другая игра, ведь в том матче нам была очень нужна победа, а сборной Бельгии не нужна была, может, победа.

Сейчас мы имеем две игры, это стратегические игры. Сейчас мы играем первый круг, в Бельгии будем играть второй, поэтому это, как по мне, очень разные игры. Но, как я говорил, для сборной Украины любая игра очень важна и очень важно принести положительные эмоции нашим людям».

На чемпионате Европы 2024 Украина и Бельгия встретились в последнем туре группы Е и сыграли вничью 0:0. Тогда каждая команда квартета (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина) набрали по 4 очка. В 1/8 финала вышли румыны и бельгийцы.

В плей-офф ЛН Украина и Бельгия проведут две игры: 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

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Даниил Агарков Источник: YouTube
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Lulinnha
Ребров верно сказал. Тогда Бельгия отдыхала. Сейчас же будут с большим желанием одержать победы в обеих матчах. Шансы 15/85. 
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