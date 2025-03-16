РЕБРОВ: «Это другое. На Евро Украине нужна была победа, а Бельгии – нет»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о предстоящем противостоянии против Бельгии в плей-офф Лиги наций:

«Я считаю, что сейчас любая игра сборной Украины – очень большая ответственность. Нельзя говорить, что эта игра важна, а эта – неважная. Когда игроки приезжают – я вижу их желание, все хотят выигрывать и, что важно, все хотят выигрывать.

Да, мы играли с Бельгией на Евро – это была совсем другая игра, ведь в том матче нам была очень нужна победа, а сборной Бельгии не нужна была, может, победа.

Сейчас мы имеем две игры, это стратегические игры. Сейчас мы играем первый круг, в Бельгии будем играть второй, поэтому это, как по мне, очень разные игры. Но, как я говорил, для сборной Украины любая игра очень важна и очень важно принести положительные эмоции нашим людям».

На чемпионате Европы 2024 Украина и Бельгия встретились в последнем туре группы Е и сыграли вничью 0:0. Тогда каждая команда квартета (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина) набрали по 4 очка. В 1/8 финала вышли румыны и бельгийцы.

В плей-офф ЛН Украина и Бельгия проведут две игры: 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.