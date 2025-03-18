Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дахновский рассказал, кому посвятил свой гол и победу Вереса над Полесьем
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 03:14 | Обновлено 18 марта 2025, 04:43
17
0

Дахновский рассказал, кому посвятил свой гол и победу Вереса над Полесьем

Полузащитник Вереса поделился личными переживаниями

18 марта 2025, 03:14 | Обновлено 18 марта 2025, 04:43
17
0
Дахновский рассказал, кому посвятил свой гол и победу Вереса над Полесьем
ФК Верес. Виталий Дахновский

Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский рассказал свой гол в матче 21-го тура УПЛ против житомирского «Полесья» (5:1):

«Хочу посвятить эту победу... Как бы больно это ни звучало, отец моей жены пропал без вести.

Пожалуй, это очень давило на меня, было тяжело вообще, постоянно думаю об этом.

Он всегда смотрел наши матчи, болел за нас. Поэтому этот гол и эта победа – для него».

По теме:
У Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в Черноморце
Назван шорт-лист тренеров, которые могут сменить Имада Ашура в Полесье
Готовясь к игре с чемпионом Украины, Оболонь проведет два спарринга
Виталий Дахновский чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье
Николай Степанов Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Футбол | 17 марта 2025, 19:54 15
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко

Оба уладили ситуацию сразу после матча

УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
Бокс | 17 марта 2025, 04:23 6
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»

Александр рассказал, как едва не погиб его новорожденный сын

Не играл с 2023 года. Звездный игрок Германии вернулся в состав
Футбол | 18.03.2025, 04:04
Не играл с 2023 года. Звездный игрок Германии вернулся в состав
Не играл с 2023 года. Звездный игрок Германии вернулся в состав
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Футбол | 17.03.2025, 21:58
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17.03.2025, 08:15
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 7
Бокс
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
17.03.2025, 02:50
Футбол
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 3
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 4
Футбол
Волки приближаются к еврокубкам. Довбик принес победу Роме в матче Серии А
Волки приближаются к еврокубкам. Довбик принес победу Роме в матче Серии А
16.03.2025, 19:01 8
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем