Дахновский рассказал, кому посвятил свой гол и победу Вереса над Полесьем

Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский рассказал свой гол в матче 21-го тура УПЛ против житомирского «Полесья» (5:1):

«Хочу посвятить эту победу... Как бы больно это ни звучало, отец моей жены пропал без вести.

Пожалуй, это очень давило на меня, было тяжело вообще, постоянно думаю об этом.

Он всегда смотрел наши матчи, болел за нас. Поэтому этот гол и эта победа – для него».