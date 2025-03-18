ВИДЕО. Сын Костышина отметился первым голом в чемпионате Косова

27-летний украинский полузащитник «Дриты» Денис Костышин забил первый гол за свой новый клуб.

В 25-м туре чемпионата Косова «Дрита» гостила у команды «Дукаджини».

На 39-й минуте Денис Костышин замкнул головой передачу от партнера, чем открыл счет своим голам в «Дрите».

Костышин перешел в косоварский клуб зимой этого года. Предыдущим клубом футболиста была «Александрия».

В новом клубе Денис Костышин сыграл 6 матчей. На его счету один гол и одна голевая передача.

Отец футболиста – известный украинский тренер Руслан Костышин, который исполняет обязанности наставника ковалевского «Колоса».

Ранее сообщалось, что Денис Костышин продолжит карьеру в чемпионате Косово.