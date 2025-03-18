ВИДЕО. Сын Костышина отметился первым голом в чемпионате Косова
Денис Костышин играет за «Дриту»
27-летний украинский полузащитник «Дриты» Денис Костышин забил первый гол за свой новый клуб.
В 25-м туре чемпионата Косова «Дрита» гостила у команды «Дукаджини».
На 39-й минуте Денис Костышин замкнул головой передачу от партнера, чем открыл счет своим голам в «Дрите».
Костышин перешел в косоварский клуб зимой этого года. Предыдущим клубом футболиста была «Александрия».
В новом клубе Денис Костышин сыграл 6 матчей. На его счету один гол и одна голевая передача.
Отец футболиста – известный украинский тренер Руслан Костышин, который исполняет обязанности наставника ковалевского «Колоса».
Ранее сообщалось, что Денис Костышин продолжит карьеру в чемпионате Косово.
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