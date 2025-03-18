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18 марта 2025, 01:41 | Обновлено 18 марта 2025, 02:07
45
0

ВИДЕО. Сын Костышина отметился первым голом в чемпионате Косова

Денис Костышин играет за «Дриту»

18 марта 2025, 01:41 | Обновлено 18 марта 2025, 02:07
45
0
ВИДЕО. Сын Костышина отметился первым голом в чемпионате Косова
ФК Александрия. Денис Костышин

27-летний украинский полузащитник «Дриты» Денис Костышин забил первый гол за свой новый клуб.

В 25-м туре чемпионата Косова «Дрита» гостила у команды «Дукаджини».

На 39-й минуте Денис Костышин замкнул головой передачу от партнера, чем открыл счет своим голам в «Дрите».

Костышин перешел в косоварский клуб зимой этого года. Предыдущим клубом футболиста была «Александрия».

В новом клубе Денис Костышин сыграл 6 матчей. На его счету один гол и одна голевая передача.

Отец футболиста – известный украинский тренер Руслан Костышин, который исполняет обязанности наставника ковалевского «Колоса».

Ранее сообщалось, что Денис Костышин продолжит карьеру в чемпионате Косово.

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Дрита Денис Костышин Руслан Костышин Александрия Колос Ковалевка видео голов и обзор Дукаджини
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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