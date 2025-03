Серлот забил больше всего голов в топ-5 лигах Европы, выходя на замену

Форвард «Атлетико Мадрид» Александер Серлот в игре против «Барселоны» вышел на поле на 60-й минуте и отметился голом, который стал для него восьмым в этом сезоне после выхода на замену. Норвежец является лидером среди игроков топ-5 лиг Европы по этому показателю.

16 марта состоялась встреча 28-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Поединок завершился результативной победой гостей со счетом 4:2.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Серлот сыграл 25 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. «Матрасники» находятся на третьем месте в таблице лиги (16 побед, 8 ничьих, 4 поражения).

8 - No other player in the Top 5 European Leagues has scored more goals coming off the bench this season than @atletienglish Alexander Sørloth 🇳🇴 (eight). Replacement. pic.twitter.com/Y3zALZfwIF