Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серлот забил больше всего голов в топ-5 лигах Европы, выходя на замену
Испания
17 марта 2025, 23:00 |
278
3

Серлот забил больше всего голов в топ-5 лигах Европы, выходя на замену

Норвежец на 60-й минуте вышел на поле и отметился голом в ворота «Барселоны»

17 марта 2025, 23:00 |
278
3
Серлот забил больше всего голов в топ-5 лигах Европы, выходя на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

Форвард «Атлетико Мадрид» Александер Серлот в игре против «Барселоны» вышел на поле на 60-й минуте и отметился голом, который стал для него восьмым в этом сезоне после выхода на замену. Норвежец является лидером среди игроков топ-5 лиг Европы по этому показателю.

16 марта состоялась встреча 28-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Поединок завершился результативной победой гостей со счетом 4:2.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Серлот сыграл 25 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. «Матрасники» находятся на третьем месте в таблице лиги (16 побед, 8 ничьих, 4 поражения).

По теме:
Килиан МБАППЕ: «Реал раньше никогда этого не делал»
Ямал превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов в Ла Лиге
Килиан МБАППЕ: «О чем, к черту, ты говоришь?»
Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Атлетико - Барселона Александер Серлот
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
Бокс | 17 марта 2025, 04:23 6
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»

Александр рассказал, как едва не погиб его новорожденный сын

Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17 марта 2025, 08:15 16
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика

Украинского экс-футболиста поставили в пример

«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
Футбол | 17.03.2025, 11:12
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
Симеоне назвал команду, играющую в лучший футбол
Футбол | 17.03.2025, 22:42
Симеоне назвал команду, играющую в лучший футбол
Симеоне назвал команду, играющую в лучший футбол
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Футбол | 17.03.2025, 19:54
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Так и просидит всю карьеру на скамейке как его соотечественник - палочка-выручалочка САФа.
Ответить
0
Falko
І це він ще небагато хвилин має і пенальті не б'є.
Ответить
0
MaximusOne
Повезло Атлетіко що Довбик Рому вибрав.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
16.03.2025, 21:19 2
Футбол
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
17.03.2025, 13:23 13
Снукер
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 7
Бокс
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
16.03.2025, 07:50 3
Бокс
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
16.03.2025, 14:43 1
Футбол
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем