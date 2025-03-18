Назван шорт-лист тренеров, которые могут сменить Имада Ашура в Полесье
Среди кандидатур: Руслан Ротань, Игор Йовичевич, Юрий Вернидуб
Главный тренер «Полесья» Имад Ашур, вероятно, покинет клуб после завершения сезона.
Руководство клуба ищет ему замену, хотя увольнение посреди чемпионата не планируется.
Основным кандидатом на этот пост является Руслан Ротань, контракт которого с «Александрией» завершается летом, а новое соглашение не подписано.
Среди альтернативных вариантов – Игорь Йовичевич, который после работы в «Шахтере» возглавил болгарский «Лудогорец».
Еще один претендент – Юрий Вернидуб, который может покинуть «Кривбасс» после завершения сезона 2024/25.
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