Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван шорт-лист тренеров, которые могут сменить Имада Ашура в Полесье
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 03:35 | Обновлено 18 марта 2025, 04:59
60
0

Назван шорт-лист тренеров, которые могут сменить Имада Ашура в Полесье

Среди кандидатур: Руслан Ротань, Игор Йовичевич, Юрий Вернидуб

18 марта 2025, 03:35 | Обновлено 18 марта 2025, 04:59
60
0
Назван шорт-лист тренеров, которые могут сменить Имада Ашура в Полесье
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур, вероятно, покинет клуб после завершения сезона.

Руководство клуба ищет ему замену, хотя увольнение посреди чемпионата не планируется.

Основным кандидатом на этот пост является Руслан Ротань, контракт которого с «Александрией» завершается летом, а новое соглашение не подписано.

Среди альтернативных вариантов – Игорь Йовичевич, который после работы в «Шахтере» возглавил болгарский «Лудогорец».

Еще один претендент – Юрий Вернидуб, который может покинуть «Кривбасс» после завершения сезона 2024/25.

По теме:
У Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в Черноморце
Дахновский рассказал, кому посвятил свой гол и победу Вереса над Полесьем
Готовясь к игре с чемпионом Украины, Оболонь проведет два спарринга
Полесье Житомир назначение тренера Имад Ашур отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань Игор Йовичевич Юрий Вернидуб Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Футбол | 17 марта 2025, 14:32 9
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск

Ламин Ямал привлекает внимание «ПСЖ»

Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Футбол | 17 марта 2025, 11:31 0
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»

Джанлука Манчини оценил победу в матче итальянской Серии А

В шорт-листе Шахтера тренер-финалист Лиги чемпионов. Может сменить Пушича
Футбол | 17.03.2025, 21:38
В шорт-листе Шахтера тренер-финалист Лиги чемпионов. Может сменить Пушича
В шорт-листе Шахтера тренер-финалист Лиги чемпионов. Может сменить Пушича
Не играл с 2023 года. Звездный игрок Германии вернулся в состав
Футбол | 18.03.2025, 04:04
Не играл с 2023 года. Звездный игрок Германии вернулся в состав
Не играл с 2023 года. Звездный игрок Германии вернулся в состав
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Бокс | 17.03.2025, 07:41
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
16.03.2025, 07:50 3
Бокс
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
17.03.2025, 13:23 13
Снукер
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
16.03.2025, 05:03 7
Футбол
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 4
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Барселона рискует потерять Ямала. Агент Ламина предупредил Лапорту
Барселона рискует потерять Ямала. Агент Ламина предупредил Лапорту
16.03.2025, 14:06 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем