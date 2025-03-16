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  4. Холанд – 4-й игрок МС при Гвардиоле, принявший участие в 100 голах в АПЛ
Англия
16 марта 2025, 11:04 |
119
0

Холанд – 4-й игрок МС при Гвардиоле, принявший участие в 100 голах в АПЛ

Эрлинг отметился забитым мячом в ворота «Брайтона»

16 марта 2025, 11:04 |
119
0
Холанд – 4-й игрок МС при Гвардиоле, принявший участие в 100 голах в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче против «Брайтона» отметился забитым мячом и стал четвертым игроком в истории клуба под руководством Пепа Гвардиолы, который достиг отметки в 100 результативных действий в Премьер-лиге (84 Г + 16 А).

15 марта состоялся поединок 29-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Сити» и «Брайтон». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Также Эрлинг стал самым быстрым игроком, которому удалось достичь этой отметки (94 матча).

До норвежца данным достижение отметились Серхио Агуэро (103 Г+А в 125 матчах), Рахим Стерлинг (125 Г+А в 194 матчах) и Кевин де Брюйне (171 Г+А в 251 матче).

В текущей кампании АПЛ Холанд провел 28 поединков, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. Подопечные Пепа располагаются на пятом месте в турнирной таблице (14 побед, 6 ничьих, 9 поражений).

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Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Брайтон Эрлинг Холанд Кевин де Брюйне Серхио Агуэро Рахим Стерлинг
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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