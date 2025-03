Холанд – 4-й игрок МС при Гвардиоле, принявший участие в 100 голах в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче против «Брайтона» отметился забитым мячом и стал четвертым игроком в истории клуба под руководством Пепа Гвардиолы, который достиг отметки в 100 результативных действий в Премьер-лиге (84 Г + 16 А).

15 марта состоялся поединок 29-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Сити» и «Брайтон». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Также Эрлинг стал самым быстрым игроком, которому удалось достичь этой отметки (94 матча).

До норвежца данным достижение отметились Серхио Агуэро (103 Г+А в 125 матчах), Рахим Стерлинг (125 Г+А в 194 матчах) и Кевин де Брюйне (171 Г+А в 251 матче).

В текущей кампании АПЛ Холанд провел 28 поединков, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. Подопечные Пепа располагаются на пятом месте в турнирной таблице (14 побед, 6 ничьих, 9 поражений).

Only four Manchester City players have been directly involved in 100+ Premier League goals under Pep Guardiola:



◎ 171 - Kevin De Bruyne (251 games)

◎ 125 - Raheem Sterling (194 games)

◎ 103 - Sergio Aguero (125 games)

◉ 100 - Erling Haaland (94 games)



Welcome to the 💯… pic.twitter.com/2xF5BrXU5b