Холанд – 4-й игрок МС при Гвардиоле, принявший участие в 100 голах в АПЛ
Эрлинг отметился забитым мячом в ворота «Брайтона»
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче против «Брайтона» отметился забитым мячом и стал четвертым игроком в истории клуба под руководством Пепа Гвардиолы, который достиг отметки в 100 результативных действий в Премьер-лиге (84 Г + 16 А).
15 марта состоялся поединок 29-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Сити» и «Брайтон». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
Также Эрлинг стал самым быстрым игроком, которому удалось достичь этой отметки (94 матча).
До норвежца данным достижение отметились Серхио Агуэро (103 Г+А в 125 матчах), Рахим Стерлинг (125 Г+А в 194 матчах) и Кевин де Брюйне (171 Г+А в 251 матче).
В текущей кампании АПЛ Холанд провел 28 поединков, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. Подопечные Пепа располагаются на пятом месте в турнирной таблице (14 побед, 6 ничьих, 9 поражений).
Only four Manchester City players have been directly involved in 100+ Premier League goals under Pep Guardiola:— Squawka (@Squawka) March 15, 2025
◎ 171 - Kevin De Bruyne (251 games)
◎ 125 - Raheem Sterling (194 games)
◎ 103 - Sergio Aguero (125 games)
◉ 100 - Erling Haaland (94 games)
Welcome to the 💯… pic.twitter.com/2xF5BrXU5b
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