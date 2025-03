Реал выиграл все противостояния с Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов

За всю историю существования Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов «Реал» и «Атлетико» встречались на стадии плей-офф турниров 5 раз. Все эти противостояния завершились победой «сливочных».

4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится первая встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «Реал» Мадрид и «Атлетико». Матч начнется в 22:00 по Киеву.

«Сливочные» и «матрасники» четыре раза встречались в двухматчевых противостояниях (1958/59, 2013/14, 2014/15, 2015/16) и один раз в финале ЛЧ (2016/17).

Команда Диего Симеоне попала в стадию 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв пятое место в основном раунде, а «Реал» вышел с 11-го места в 1/16 финала, где одержал победу против «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы (6:2 по сумме двух поединков).

5 - Real Madrid and Atlético de Madrid have faced each other in the knockout stages of the European Cup/Champions League in five previous seasons (1958-59, 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17 – incl. finals), with Los Blancos progressing/winning on all five occasions. Favourite pic.twitter.com/b2mHcQAbdw