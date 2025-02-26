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  4. Мусиала – второй лучший голеадор Бундеслиги до 22 лет в XXI веке
Германия
26 февраля 2025, 22:58 |
117
0

Мусиала – второй лучший голеадор Бундеслиги до 22 лет в XXI веке

26 февраля Джамал празднует свой 22-й день рождения

26 февраля 2025, 22:58 |
117
0
Мусиала – второй лучший голеадор Бундеслиги до 22 лет в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги до 22 лет в этом веке (44).

23 февраля состоялась игра 23-го тура чемпионата Германии между командами «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0. Джамал отметился забитым мячом.

До 22 лет в Бундеслиге в XXI веке забил больше голов лишь Эрлинг Холанд (62), выступавший за «Боруссию» Дортмунд.

В нынешней кампании немецкого чемпионата Мусиала сыграл 20 матчей, забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. «Бавария» является лидером турнирной таблицы лиги, имея в своем активе 58 очков (18 побед, 4 ничьи, 1 поражение).

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Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Айнтрахт Франкфурт Бавария - Айнтрахт Джамал Мусиала статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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