Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги до 22 лет в этом веке (44).

23 февраля состоялась игра 23-го тура чемпионата Германии между командами «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0. Джамал отметился забитым мячом.

До 22 лет в Бундеслиге в XXI веке забил больше голов лишь Эрлинг Холанд (62), выступавший за «Боруссию» Дортмунд.

В нынешней кампании немецкого чемпионата Мусиала сыграл 20 матчей, забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. «Бавария» является лидером турнирной таблицы лиги, имея в своем активе 58 очков (18 побед, 4 ничьи, 1 поражение).

