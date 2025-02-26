Мусиала – второй лучший голеадор Бундеслиги до 22 лет в XXI веке
26 февраля Джамал празднует свой 22-й день рождения
Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги до 22 лет в этом веке (44).
23 февраля состоялась игра 23-го тура чемпионата Германии между командами «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0. Джамал отметился забитым мячом.
До 22 лет в Бундеслиге в XXI веке забил больше голов лишь Эрлинг Холанд (62), выступавший за «Боруссию» Дортмунд.
В нынешней кампании немецкого чемпионата Мусиала сыграл 20 матчей, забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. «Бавария» является лидером турнирной таблицы лиги, имея в своем активе 58 очков (18 побед, 4 ничьи, 1 поражение).
44 - Jamal Musiala, who celebrates his 22nd birthday today, has scored 44 goals in the Bundesliga so far - in this millennium only Erling Haaland scored more goals in the Bundesliga before his 22nd birthday (62). Wunderkind. pic.twitter.com/qaF9sfGBKs— OptaFranz (@OptaFranz) February 26, 2025
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