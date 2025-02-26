Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 16-я ракетка снялась с турнира в Индиан-Уэллс. В 2025 она все еще не играла
WTA
26 февраля 2025, 09:25 |
168
0

16-я ракетка снялась с турнира в Индиан-Уэллс. В 2025 она все еще не играла

Барбора Крейчикова восстанавливается от травмы спины

26 февраля 2025, 09:25 |
168
0
16-я ракетка снялась с турнира в Индиан-Уэллс. В 2025 она все еще не играла
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Действующая чемпионка Уимблдона и 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии отказалась от участия на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), который пройдет с 5 по 16 марта.

Об этом сообщила пресс-служба турнира. Место Барборы в основной сетке займет Юлия Грабер из Австрии.

В 2025 году Крейчикова все еще не играла. Она продолжает восстанавливаться от травмы спины. В прошлом сезоне Барбора на тысячнике в И-У дошла до четвертого раунда.

Последним турниром 29-летней чешки был Итоговый 2024, на котором она вышла из группы и уступила в полуфинале Чжэн Циньвень.

По теме:
Стародубцева получила травму и снялась с матча 1/16 финала турнира в Мериде
Пушич рассказал, почему Судаков пропустил матч УПЛ и когда вернется
Тренер Лейкерс: «Дончич готов играть против бывшего клуба»
Барбора Крейчикова травма травма спины WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Футбол | 26 февраля 2025, 02:20 0
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Футбол | 25 февраля 2025, 12:19 3
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги

«Валенсия» заинтересовала португальского футболиста

Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Бокс | 26.02.2025, 04:02
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Как так вышло? Стародубцева сыграет в основе Мериды, хоть и не прошла отбор
Теннис | 26.02.2025, 02:15
Как так вышло? Стародубцева сыграет в основе Мериды, хоть и не прошла отбор
Как так вышло? Стародубцева сыграет в основе Мериды, хоть и не прошла отбор
Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Футбол | 26.02.2025, 06:40
Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
25.02.2025, 01:52 2
Футбол
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
24.02.2025, 20:53 4
Футбол
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18 1
Футбол
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
24.02.2025, 13:15 10
Футбол
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем