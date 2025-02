16-я ракетка снялась с турнира в Индиан-Уэллс. В 2025 она все еще не играла

Действующая чемпионка Уимблдона и 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии отказалась от участия на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), который пройдет с 5 по 16 марта.

Об этом сообщила пресс-служба турнира. Место Барборы в основной сетке займет Юлия Грабер из Австрии.

В 2025 году Крейчикова все еще не играла. Она продолжает восстанавливаться от травмы спины. В прошлом сезоне Барбора на тысячнике в И-У дошла до четвертого раунда.

Последним турниром 29-летней чешки был Итоговый 2024, на котором она вышла из группы и уступила в полуфинале Чжэн Циньвень.

