Легендарный бразильский футболист станет президентом медийного клуба

33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар станет президентом медийного клуба «Фурия».

Об этом информирует издание TNT Sports.

«Все знают, что я очень люблю этот клуб. С самого начала я был частью этого проекта как болельщик. Теперь могу лично принимать участие в каждой игре команды. Каждый раз, когда у меня будет свободное время от футбола, я буду его уделять команде «Фурия». Мы соберем здесь очень хорошую команду», – прокомментировал Неймар.

Команда примет участие в Kings League Brasil, которая стартует в марте в Сан-Паулу.

Кроме Неймара и Криса Гедеса команда будет состоять из 13 игроков. Известно, что в клубе уже будут играть известные футзалисты Липао, Лелети и Джефиньо.

NEYMAR JR. SERÁ PRESIDENTE DA FURIA NA KINGS LEAGUE BRASIL! 😱😱 É isso mesmo que você leu! O craque do Santos vai dividir o posto com Cris Guedes, amigo pessoal do jogador, e sócio-fundador da Furia. O camisa 10 do Peixão terá participação na montagem do time e cobrará o… pic.twitter.com/6cFAeE4VGD