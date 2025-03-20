ФОТО. Неймар изменил своей беременной девушке. Эскортница – беременна

Модель, которая заявила, что ей заплатили за секс с Неймаром, теперь утверждает, что беременна. –

Наайара Маседо, также известная как Ани Авуада, утверждает, что 11 марта участвовала в секс-вечеринке с Неймаром на ферме Рафаэля Мотты, получив за это 20 000 бразильских реалов.

19 марта она опубликовала видео с положительным тестом на беременность.

Некоторые подписчики предположили, что она забеременела ради денег.

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Наайара ответила, что может содержать ребенка без чьей-либо помощи, добавив: «Кто отец – знаю только я».

Тем временем Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди, которая тоже беременна, продемонстрировали единство, опубликовав семейное фото.

По данным СМИ, Бруна конфликтовала с Неймаром из-за видео, на котором он был в компании других женщин.

Также сообщается, что после вечеринки он не вернулся домой, а улетел на вертолете.