ФОТО. Неймар изменил своей беременной девушке. Эскортница – беременна
Неймар снова в центре скандала
Модель, которая заявила, что ей заплатили за секс с Неймаром, теперь утверждает, что беременна. –
Наайара Маседо, также известная как Ани Авуада, утверждает, что 11 марта участвовала в секс-вечеринке с Неймаром на ферме Рафаэля Мотты, получив за это 20 000 бразильских реалов.
19 марта она опубликовала видео с положительным тестом на беременность.
Некоторые подписчики предположили, что она забеременела ради денег.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Наайара ответила, что может содержать ребенка без чьей-либо помощи, добавив: «Кто отец – знаю только я».
Тем временем Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди, которая тоже беременна, продемонстрировали единство, опубликовав семейное фото.
По данным СМИ, Бруна конфликтовала с Неймаром из-за видео, на котором он был в компании других женщин.
Также сообщается, что после вечеринки он не вернулся домой, а улетел на вертолете.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец отметил Пепа Гвардиолу
Даяна в трех сетах уступила Белинде в 1/64 финала турнира WTA 1000 в США