Трент – самый молодой игрок Ливерпуля, который провел 250 матчей в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд провел свой 250-й поединок в АПЛ и стал самым молодым игроком в истории клуба, который достиг этой отметки (26 лет, 132 дня).

16 февраля состоялась встреча 25-го тура английского чемпионата между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1.

До Трента рекорд принадлежал легенде «мерсисайдцев» Стивену Джеррарду, который в 2006 году сыграл свой 250-й матч в возрасте 26 лет и 200 дней.

В этом сезоне Премьер-лиги Арнольд провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 6 ассистов. «Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

