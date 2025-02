Лаки-лузер. Известна соперница Калининой в 1/4 финала турнира в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) узнала соперницу в 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

За выход в полуфинал украинка поборется против «нейтралки» Александры Саснович (WTA 128), которая во 2-м раунде соревнований прошла Марину Стакушич (Канада, WTA 119).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/8 финада

Марина Стакушич (Канада) [Q] – Александра Саснович [LL] – 3:6, 5:7

Саснович начала выступления в квалификации, где вначале прошла Мириам Булгару, а затем уступила Саре Соррибес Тормо. Александра получила статус лаки-лузера и на старте основы одолела Джессику Бузас Манейро.

Ранее Калинина и Саснович играли между собой только один раз. В 2022 году на старте турнира в Чарльстоне украинка победила со счетом 6:4, 6:4.

That’s skill, not luck! 💪🏻



Aliaksandra Sasnovich’s run as a lucky loser keeps going, as she beats qualifier Marina Stakusic, securing a QF place in Cluj🍀#TO2025 🧛🏻‍♀️ pic.twitter.com/6G4rnLQxpb