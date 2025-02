«Никогда не встречал такого». Флик признался в любви к Барселоне

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, насколько ему нравится работать в команде. Специалист отметил уникальность своих подопечных.

«Я люблю этот клуб, мне нравится работать с техническим персоналом и тренерским штабом, чтобы подготовить команду к соревнованиям.

Игроки в «Барселоне» уникальны, я никогда не встречал ничего подобного раньше», – прокомментировал Флик.

Напомним, что Флик возглавил каталонский коллектив летом 2024 года. Пока, на счету немецкого наставника 34 поединка на тренерском мостике «Барселоны», из которых 24 матча завершились победой «сине-гранатовых».

