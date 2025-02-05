Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Никогда не встречал такого». Флик признался в любви к Барселоне
Испания
05 февраля 2025, 16:28 | Обновлено 05 февраля 2025, 17:11
436
0

«Никогда не встречал такого». Флик признался в любви к Барселоне

Тренер удовлетворен работой футболистов и представителей клуба

05 февраля 2025, 16:28 | Обновлено 05 февраля 2025, 17:11
436
0
«Никогда не встречал такого». Флик признался в любви к Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, насколько ему нравится работать в команде. Специалист отметил уникальность своих подопечных.

«Я люблю этот клуб, мне нравится работать с техническим персоналом и тренерским штабом, чтобы подготовить команду к соревнованиям.

Игроки в «Барселоне» уникальны, я никогда не встречал ничего подобного раньше», – прокомментировал Флик.

Напомним, что Флик возглавил каталонский коллектив летом 2024 года. Пока, на счету немецкого наставника 34 поединка на тренерском мостике «Барселоны», из которых 24 матча завершились победой «сине-гранатовых».

По теме:
Де Пауль превзошел показатели прошлого сезона по количеству ассистов
Щенсны или Пенья? Флик определился с основным голкипером Барселоны
Цыганков – вне топ-10. Рейтинг зарплат в Жироне
Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Футбол | 04 февраля 2025, 18:35 5
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны

Ансу Фати, Иньяки Пенья и Андреас Кристенсен не пригодились Ханс-Дитер Флику

Денежные трудности. Еще один клуб может завершить выступления в ПФЛ
Футбол | 05 февраля 2025, 16:53 0
Денежные трудности. Еще один клуб может завершить выступления в ПФЛ
Денежные трудности. Еще один клуб может завершить выступления в ПФЛ

Конкретика с Диназом появится в середине февраля

Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Футбол | 05.02.2025, 08:11
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб
Футбол | 04.02.2025, 19:34
Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб
Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб
Судаков стал приоритетной трансферной целью для европейского топ-клуба
Футбол | 05.02.2025, 12:10
Судаков стал приоритетной трансферной целью для европейского топ-клуба
Судаков стал приоритетной трансферной целью для европейского топ-клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 5
Бокс
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
03.02.2025, 17:52
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
05.02.2025, 03:25 1
Бокс
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
03.02.2025, 21:11 5
Футбол
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
05.02.2025, 08:35 2
Футбол
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
04.02.2025, 14:48 4
Футбол
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
04.02.2025, 00:01 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем