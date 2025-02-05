«Никогда не встречал такого». Флик признался в любви к Барселоне
Тренер удовлетворен работой футболистов и представителей клуба
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, насколько ему нравится работать в команде. Специалист отметил уникальность своих подопечных.
«Я люблю этот клуб, мне нравится работать с техническим персоналом и тренерским штабом, чтобы подготовить команду к соревнованиям.
Игроки в «Барселоне» уникальны, я никогда не встречал ничего подобного раньше», – прокомментировал Флик.
Напомним, что Флик возглавил каталонский коллектив летом 2024 года. Пока, на счету немецкого наставника 34 поединка на тренерском мостике «Барселоны», из которых 24 матча завершились победой «сине-гранатовых».
🔵🔴 Hansi Flick: “I love this club, I love working with it every day, with the technical staff and the coaching staff, working together to train this team”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2025
“It's really great, because the players here are unique, I've never experienced anything like this before”. pic.twitter.com/JNg2oABJrt
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