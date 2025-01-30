ОФИЦИАЛЬНО. Сохранили талант. Барселона продлила контракт с Педри
Новое соглашение рассчитано до 2030 года
Каталонская «Барселона» официально достигла договоренности с 22-летним полузащитником Педри о продлении контракта.
По информации прессслужбы новый договор рассчитан до 30 июня 2030 года. Еще с января стороны имели устную договоренность о будущем футболисте.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает спортсмена в 100 миллионов евро.
Первый поединок за Барселону Педри провел в 2020 году, с тех пор полузащитник провел 175 матчей в футболке каталонской команды. К тому же, игрок 24 раза отмечался забить голами и 17 раз оформлял ассисты.
Ранее сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии стремились приобрести Педри в зимнее трансферное окно.
𝗕𝗼𝗿𝗻 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝗰𝘂𝗹𝗲𝗿! 💙❤️ pic.twitter.com/SF4b48HU3Z— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2025
Pedri signs to stay with Barça until 2030! 🤝— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2025
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