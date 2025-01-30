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Испания
30 января 2025, 16:36 | Обновлено 30 января 2025, 16:37
218
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сохранили талант. Барселона продлила контракт с Педри

Новое соглашение рассчитано до 2030 года

30 января 2025, 16:36 | Обновлено 30 января 2025, 16:37
218
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сохранили талант. Барселона продлила контракт с Педри
IMAGO. Педри

Каталонская «Барселона» официально достигла договоренности с 22-летним полузащитником Педри о продлении контракта.

По информации прессслужбы новый договор рассчитан до 30 июня 2030 года. Еще с января стороны имели устную договоренность о будущем футболисте.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает спортсмена в 100 миллионов евро.

Первый поединок за Барселону Педри провел в 2020 году, с тех пор полузащитник провел 175 матчей в футболке каталонской команды. К тому же, игрок 24 раза отмечался забить голами и 17 раз оформлял ассисты.

Ранее сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии стремились приобрести Педри в зимнее трансферное окно.

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Педри Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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