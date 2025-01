ОФИЦИАЛЬНО. Сохранили талант. Барселона продлила контракт с Педри

Каталонская «Барселона» официально достигла договоренности с 22-летним полузащитником Педри о продлении контракта.

По информации прессслужбы новый договор рассчитан до 30 июня 2030 года. Еще с января стороны имели устную договоренность о будущем футболисте.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает спортсмена в 100 миллионов евро.

Первый поединок за Барселону Педри провел в 2020 году, с тех пор полузащитник провел 175 матчей в футболке каталонской команды. К тому же, игрок 24 раза отмечался забить голами и 17 раз оформлял ассисты.

Ранее сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии стремились приобрести Педри в зимнее трансферное окно.

Pedri signs to stay with Barça until 2030! 🤝