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  4. Миллиард не пугает. Клубы Аравии хотят суперзвезду Ла Лиги, это не Винисиус
Испания
26 января 2025, 12:01 |
1958
0

Миллиард не пугает. Клубы Аравии хотят суперзвезду Ла Лиги, это не Винисиус

Педри может покинуть «Барселону»

26 января 2025, 12:01 |
1958
0
Миллиард не пугает. Клубы Аравии хотят суперзвезду Ла Лиги, это не Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Клубы Саудовской Аравии интересуются испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Педри, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, саудиты планируют сделать 22-летнего футболиста послом предстоящего чемпионата мира в Саудовской Аравии.

Отмечается, что шейхи настроены серьезно и их не пугает клаусула в контракте игрока – 1 миллиард евро.

В сезоне 2024/25 Педри провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Педри договорился о продлении контракта с «Барселоной».

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Педри Барселона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
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