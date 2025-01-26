Миллиард не пугает. Клубы Аравии хотят суперзвезду Ла Лиги, это не Винисиус

Клубы Саудовской Аравии интересуются испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Педри, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, саудиты планируют сделать 22-летнего футболиста послом предстоящего чемпионата мира в Саудовской Аравии.

Отмечается, что шейхи настроены серьезно и их не пугает клаусула в контракте игрока – 1 миллиард евро.

В сезоне 2024/25 Педри провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Педри договорился о продлении контракта с «Барселоной».