Ламин ЯМАЛ: «Фаны Реала кричат, что я – черный. Так это правда»

Вингер Барселоны Ламин Ямал спокойно относится к тому, что фаны Реала выкрикивали расистские оскорбления на стадионе Сантьяго Бернабеу, когда каталонцы уверенно побеждали.

«Когда ты выигрываешь у них 3:0, 4:0, то что они могут сделать? Только кричать с трибун, потому что видят твою лучшую игру, что мы сильнее. Им остается только оскорблять нас».

«Они могут называть меня черным или как хотят. Меня это не волнует. Я такой, это правда. Я их не защищаю, расизма в футболе быть не должно. Однако такие крики я слышу тогда, когда другая команда проигрывает», – сказал Ямал.