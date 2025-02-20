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  4. Ламин ЯМАЛ: «Фаны Реала кричат, что я – черный. Так это правда»
Испания
20 февраля 2025, 14:13 |
1336
5

Ламин ЯМАЛ: «Фаны Реала кричат, что я – черный. Так это правда»

Ламин спокойно воспринимает отношение мадридских фанов

20 февраля 2025, 14:13 |
1336
5
Ламин ЯМАЛ: «Фаны Реала кричат, что я – черный. Так это правда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер Барселоны Ламин Ямал спокойно относится к тому, что фаны Реала выкрикивали расистские оскорбления на стадионе Сантьяго Бернабеу, когда каталонцы уверенно побеждали.

«Когда ты выигрываешь у них 3:0, 4:0, то что они могут сделать? Только кричать с трибун, потому что видят твою лучшую игру, что мы сильнее. Им остается только оскорблять нас».

«Они могут называть меня черным или как хотят. Меня это не волнует. Я такой, это правда. Я их не защищаю, расизма в футболе быть не должно. Однако такие крики я слышу тогда, когда другая команда проигрывает», – сказал Ямал.

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Ламин Ямал Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу расизм
Иван Зинченко Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 5
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Lucky_Loser
хоч і юнний, але норм хлопака на відміну від деяких зашмарканих плаксіів з Мадриду  
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+4
Falko
А Свіні б уже розплакався.
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+2
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SHN
Дятел  У них половина темных.
Где их расизм в отношении своих?!
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-3
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