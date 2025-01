В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025

Итальянский теннисист Янник Синнер (Италия, ATP 1) вышел в финал Открытого чемпионата Австралии 2025 в Мельбурне.

В полуфинале лидер мирового рейтинга в трех сетах обыграл американца Бена Шелтона (АТР 20.

Матч длился 2 час 37 минут. Это была шестая встреча соперников. Общий счет стал 5:1 в пользу Синнера.

В финале 26 января Синнер сыграет против Александра Зверева из Германии.

Australian Open 2025. Мужчины. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Бен Шелтон (США) [21] – 7:6 (7:2), 6:2, 6:2

