Джан Узун – второй самый молодой голеадор Айнтрахта в еврокубках

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоялась встреча между командами «Айнтрахт» и «Ференцварош». Поединок завершился победой владельцев поля со счетом 2:0. Голами отметились Джан Узун и Экитике.

Узун отметился первым мячом в еврокубках и стал вторым самым молодым голеадором клуба в крупных европейских соревнованиях (19 лет и 73 дня). Моложе него был только Эрнст Аббе, который забил за немецкую команду в 1967 году в 18 лет и 262 дня.

Джан кроме забитого мяча также отдал ассист в пяти матчах текущего розыгрыша ЛЕ. «Айнтрахт» занимает второе место с 16 очками в турнирной таблице (5 побед, 1 ничья, 1 поражение).

