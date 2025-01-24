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  4. Джан Узун – второй самый молодой голеадор Айнтрахта в еврокубках
Лига Европы
24 января 2025, 13:31 |
57
0

Джан Узун – второй самый молодой голеадор Айнтрахта в еврокубках

В матче против «Ференцвароша» Джан забил свой первый мяч в ЛЕ

24 января 2025, 13:31 |
57
0
Джан Узун – второй самый молодой голеадор Айнтрахта в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Узун

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоялась встреча между командами «Айнтрахт» и «Ференцварош». Поединок завершился победой владельцев поля со счетом 2:0. Голами отметились Джан Узун и Экитике.

Узун отметился первым мячом в еврокубках и стал вторым самым молодым голеадором клуба в крупных европейских соревнованиях (19 лет и 73 дня). Моложе него был только Эрнст Аббе, который забил за немецкую команду в 1967 году в 18 лет и 262 дня.

Джан кроме забитого мяча также отдал ассист в пяти матчах текущего розыгрыша ЛЕ. «Айнтрахт» занимает второе место с 16 очками в турнирной таблице (5 побед, 1 ничья, 1 поражение).

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Айнтрахт Франкфурт Ференцварош Лига Европы статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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